Pequim quer respeito pelo hino consagrado na Lei Básica  

Alterações ou interpretações maliciosas do hino nacional poderão dar origem até 15 dias de detenção, caso a proposta do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional seja aprovada. Eilo Yu, especialista em política local, defende que o projecto de lei “é apenas o início da mudança política” instilada por Pequim e motivada pelo movimento pró-democracia da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) vai propor, em Outubro, que seja inserida na Lei Básica tanto da RAEM, como da RAEHK uma cláusula que salvaguarde o respeito pelo Hino Nacional. A proposta foi debatida pela segunda vez, esta segunda-feira, durante uma reunião do Comité. O organismo quer ver proibir a utilização da “Marcha dos Voluntários” em ocasiões como funerais ou eventos privados e em anúncios publicitários. Por outro lado, a proposta encoraja a que o hino seja cantado de forma a “expressar patriotismo” e insta a que o estudo da “Marcha dos Voluntários” seja incluído nos manuais do ensino primário e secundário. O hino nacional será apenas autorizado em ocasiões políticas como o hastear da bandeira, celebrações diplomáticas e eventos desportivos importantes. Caso sejam aprovadas as alterações, os infractores podem ser detidos por um período não superior a 15 dias.

“Pequim está a apertar as suas políticas de protecção dos símbolos nacionais e quer unificar estas políticas não só no Continente, mas também nas duas regiões administrativas especiais. Uma vez que estas não têm leis próprias de protecção dos emblemas nacionais, o Governo Central vai criar estas leis para estas regiões”, defendeu Eilo Yu, professor do Departamento de Administração Pública e Governação da Universidade de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

O estatuto autonómico reservado a Macau e Hong Kong, por se constituírem como regiões administrativas especiais, levará a que a lei, caso seja aprovada, seja inserida no terceiro anexo da Lei Básica, reservado aos regulamentos e leis nacionais. Actualmente, são 11 os documentos que integram o anexo em questão, incluindo a Lei da Bandeira Nacional da República Popular da China que define um período de detenção não superior a 15 dias para quem desrespeitar de forma não muito grave o mais visível dos símbolos nacionais.

“No passado, Pequim não quereria fazer as coisas desta maneira devido às disparidades culturais [entre o Continente e as Regiões Administrativas Especiais]. Contudo, devido à situação em Hong Kong, Pequim mudou de estratégia para ter a sua própria legislação em vez de seguir pela legislação local”, disse Eilo Yu. O académico considera ainda que foi o “movimento independente incontrolável de Hong Kong” que levou o Governo Central a mudar a sua política de “Um país, Dois Sistemas”.

Questionado sobre as diferentes reacções de Macau e Hong Kong à proposta anteontem discutida, o professor defendeu que na vizinha RAEHK, “as pessoas já se estão a mobilizar e a discutir sobre a questão na internet”. Já Macau, “poderá não ter muito tempo para perder com este problema”. Porquê? “Acabámos de sair de uma crise e daqui a duas semanas vamos ter eleições legislativas. Acho que, aos olhos das pessoas de Macau, existem outros assuntos mais importantes pelo que a sociedade não terá uma reacção muito forte”.

De facto, Dennis Kwok, deputado de Hong Kong, veio a público dizer que a Região Administrativa Especial de Hong Kong deveria adaptar a proposta de lei para criar a sua própria lei local, uma vez que muitos dos requisitos não seriam aceites: “A detenção de 15 dias não se aplica em Hong Kong, uma vez que a cidade tem um sistema educativo muito diferente do Continente”, disse o deputado, citado pelo South China Morning Post. Kwok definiu ainda como “imperativo” a criação de uma lei local para “garantir os direitos e liberdades” dos cidadãos.

Eilo Yu complementa, acrescentando que o Governo Central quer mostrar a sua soberania através da imposição de leis nacionais: “Isto é apenas o início da mudança política de Pequim impondo apenas a lei referente ao hino nacional”, alertou.