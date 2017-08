Os reflexos de Macau na pintura a óleo de Dong Linzi

A Fundação Rui Cunha acolhe, desde ontem, a exposição “Impression Macau – Reflections of the Waves”, de Dong Linzi. A artista, natural de Pequim, apresenta uma série de obras de pintura a óleo, criadas em Macau e sobre Macau. Os trabalhos revelam a sua perspectiva sobre a cidade.

Joana Figueira

Saiu de Pequim com destino a Macau, pela primeira vez, há onze anos e repetiu amiúde a mesma viagem desde então. Dong Linzi foi movida pela beleza da cidade e pelo mar que a envolve e é ao mar que entrega o seu tempo, contemplando o seu ritmo e movimento e a frequência das ondas. Foi no ano passado, numa das suas passagens pelo território, que decidiu pôr na tela as impressões que carrega consigo cada vez que daqui parte, dando forma a um conjunto de obras que estão desde ontem expostas na galeria da Fundação Rui Cunha.

“Esta colecção de pinturas a óleo tem enfoque no reflexo, na luz e na sombra das ondas, e na forma como [Dong Linzi] vê aqueles movimentos quando olha através da janela do seu quarto de hotel. Algumas das pinturas são feitas com a luz do dia e outras mostram a noite. Portanto, há aquelas com cores mais vibrantes e outras com cores mais escuras”, disse a curadora da mostra, Christine Hong Barbosa, ao PONTO FINAL.

Também cenógrafa na CCTV-5, da maior cadeia de televisão da China Continental, Dong Linzi coloca em uso diversas técnicas e as suas pinturas são, na maioria, “muito espessas”, para criar uma textura tridimensional: “Quando olhamos para a sua pintura a óleo observamos três dimensões. É um trabalho muito abstracto e são visíveis muitos movimentos de dança. Sentimos que os seus quadros se movimentam”, revelou Hong Barbosa a este jornal.

A série resulta também da vontade da artista em mostrar a sua perspectiva sobre Macau: o dia calmo, os reflexos nocturnos e o mar. No fundo, as obras servem de meio para comunicar não só com o público da cidade, mas também com os artistas locais.

“Impression Macau – Reflections of the Waves”, é como se intitula a primeira mostra da artista em Macau. Christine Hong Barbosa falou ao PONTO FINAL sobre o entusiasmo de Dong Linzi perante a vida local: “Esta exposição é sobre o seu amor por Macau. Sempre que vem, passa muito tempo a olhar para o mar, para a baía, e apaixonou-se por Macau quando aqui esteve pela primeira vez. Considera que é uma cidade muito bonita”, disse.

Dong Linzi formou-se na Academia das Belas Artes da China e já viu as suas obras expostas no Museu de Arte Contemporânea de Pequim. Em Macau, expõe pela primeira vez na Fundação Rui Cunha, sendo que a mostra prolonga-se até ao dia 9 do próximo mês. A artista estará na galeria no dia 6 de Setembro para receber eventuais visitantes.