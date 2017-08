O Brasil de bandeja

Michel Temer inicia hoje uma visita oficial à República Popular da China. O Chefe de Estado brasileiro vai participar na cimeira dos BRICS, mas viaja para o Continente com um objectivo em mente: atrair investidores chineses para o maior plano de privatizações lançado por Brasília em mais de vinte anos.

O Presidente brasileiro, Michel Temer, viajou esta terça-feira para a República Popular da China, com o propósito de atrair investidores chineses para o mais ambicioso projecto de privatizações do país em mais de duas décadas. A medida abrange activos em portos, estradas e concessões de aeroportos, entre outros tipos de infra-estruturas.

“Esperamos que a China esteja interessada nas privatizações que vamos fazer e que possamos trazer capital para o Brasil”, disse o Presidente brasileiro numa entrevista à CCTV, o canal de televisão estatal chinês.

“Isso seria muito útil para nós”, vincou o governante, uma semana depois de ter sido anunciada uma lista com 58 activos que serão privatizados. No rol está incluído o maior fornecedor de energia da América Latina, a Eletrobras, e o lucrativo terminal de Congonhas, em São Paulo: “O Brasil é uma saída segura para os investidores chineses e um importante fornecedor de alimentos e de produtos da China, o nosso principal parceiro comercial”, acrescentou Michel Temer no lançamento da visita. A deslocação será acompanhada por quatro dezenas de empresários brasileiros.

Os analistas estimam que o Estado poderia ganhar quase 13 mil milhões de dólares com as privatizações até ao final do próximo ano, quando termina o mandato de Temer, mas a política de privatizações tem sido bastante criticada por “vender as joias da coroa” para reduzir o défice das contas públicas num período de baixo crescimento económico e de cortes na despesa.

Em 2009, Pequim tornou-se o maior parceiro comercial de Brasília, e no ano passado o comércio entre os dois países chegou aos 58 mil milhões de dólares, com um saldo positivo de 12 mil milhões para o Brasil.

Além do encontro bilateral que manterá com o seu homólogo, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Keqiang, o Presidente brasileiro vai também participar na cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que decorrerá em Xiamen, na província continental de Fujian.