Mundial feminino: Selecção portuguesa sofre terceira derrota frente à Itália

A selecção portuguesa feminina de hóquei em patins terminou esta terça-feira no último lugar o Grupo B do Mundial feminino, a decorrer em Nanjing, no Continente, ao perder por 3-2 com a Itália, na terceira jornada da competição.

Depois do empate a dois com o Chile, na estreia, e do desaire por 5-2 face à Argentina, Portugal voltou a perder, desta vez face às transalpinas, que chegaram a liderar por 3-0, com tentos de Francesca Maniero, Pamela Lapolla e Giullia Galeassi.

A formação das ‘quinas’ ainda conseguiu reduzir para a diferença mínima, com golos de Catarina Costa e Beatriz Figueiredo, e até poderia ter empatado, mas, a dois minutos do fim, Catarina Costa falhou uma grande penalidade.

A selecção lusa fechou o agrupamento no quarto e último lugar, com um ponto. A Argentina venceu, com nove, contra quatro do Chile e três da Itália.