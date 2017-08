Foram menos de uma centena e meia, os residentes do território que solicitaram ajuda ao Gabinete de Gestão de Crises do Turismo devido à passagem pelo sul da China dos tufões Hato e Pakhar. Até ao meio-dia de ontem, o organismo recebeu apenas vinte pedidos de assistência por parte de residentes do território que viram os seus voos de regresso a Macau cancelado. Os cidadãos locais afectados pelas tempestades já regressaram, de resto, a Macau.

