Mak Soi Kun quer que Hato abra portas a reunificação familiar

“Perante a desgraça, os idosos sentem a falta dos seus familiares e nós vamos continuar a pressionar o Governo para melhorar os regulamentos e as leis para que estes pedidos sejam analisados como casos especiais”. A garantia foi ontem dada por Mak Soi Kun, deputado na última legislatura, numa conferência de imprensa organizada na sede da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau.

Elisa Gao

Na tarde de ontem, da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau , Mak Soi Kun reuniu-se com membros da Associação de Pais com Filhos Impedidos de Beneficiar da Residência Permanente de Macau (tradução livre do chinês), deixando a promessa de transmitir as suas preocupações ao Governo.

“No dia do tufão [23 de Agosto], deparámo-nos com alguns idosos sozinhos, sem água, sem electricidade, sem rede de telemóvel, que queriam muito ter com eles algum membro da sua família em quem procurar apoio”, disse Mak Soi Kun, no decorrer da conferência de imprensa.

Na segunda-feira, a Associação de Pais com Filhos Impedidos de Beneficiar da Residência Permanente de Macau recebeu a confirmação por parte da Direcção dos Serviços de Identificação de que os seus pedidos tinham sido recebidos e seriam transmitidos às instâncias superiores.

Mak Soi Kun pediu aos presentes para colocarem por escrito as suas exigências e preocupações relativamente ao impacto do tufão: “Perante a desgraça, os idosos sentem a falta dos seus familiares e nós vamos continuar a pressionar o Governo para melhorar os regulamentos e as leis para que estes pedidos sejam analisados como casos especiais”, defendeu.

No fim, Mak Soi Kun prometeu aos idosos visados que, “em caso de necessidade”, ele será sempre “a ponte para transmitir os seus apelos ao Executivo”.

Uma hora antes do encontro, a Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau (mais conhecida pela designação em inglês de Macau Jiangmen Communal Society) conduziu uma acção de recolha de opiniões. Lo Choi In, vice-presidente da associação e número três da lista União de Macau-Guangdong, disse que a associação tinha gasto mais de um milhão de patacas nos trabalhos de assistência às vítimas do tufão Hato: “Desde 23 de Agosto nós disponibilizámos cerca de 1500 voluntários e amigos nos trabalhos de assistência. Adicionalmente, também tivemos ajuda de 500 pessoas das associações comunitárias da província de Guangdong. Trouxemos 4,400 garrafas de água do Continente, distribuímos mais de duas mil refeições, 500 pacotes de bolachas e comprámos mais de 10 mil sacos de plástico. Quanto às máscaras, luvas e pás do lixo, estas são incontáveis. A nossa estimativa inicial é que gastámos mais de um milhão de patacas em comida, água e ferramentas”, adianta.