Jornal terá exigido “cobertura positiva” das consequências do Hato

Um jornalista local terá recebido indicações da parte do meio de comunicação social para o qual trabalha no sentido de conduzir uma cobertura positiva dos esforços de recuperação da cidade depois do território ter sido açoitado pelo tufão Hato a meio da semana passada. A denúncia foi ontem feita pelo jornal Apple Daily, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, sem que o profissional em questão fosse, no entanto, identificado.

Em declarações ao Apple Daily, o jornalista – que decidiu manter o anonimato e manteve também secreto o nome da empresa para a qual trabalha – assegura que recebeu instruções por parte de um superior no sentido de conduzir uma “cobertura positiva” da forma como as autoridades do território geriram os esforços de limpeza e de recuperação após a passagem do Hato.

O teor das instruções terá sido reforçado pelo próprio director do órgão de comunicação social em questão, que apelou a uma escrita “harmoniosa” e ameaçou despedir quem não acatasse as indicações. A mesma exigência, noticia o Apple Daily, terá sido feita aos restantes membros da redacção.