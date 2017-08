IC coordena obras de reparação de templos e igrejas

Após contactar os proprietários e representantes das entidades gestoras de 44 templos e 17 igrejas, o Instituto Cultural (IC) vai dar hoje continuidade aos trabalhos de reparação e manutenção dos edifícios com valor patrimonial afectados pela passagem do tufão Hato. No dia seguinte à passagem da tempestade foi destacada uma equipa para proceder à inspecção e reparação dos problemas mais urgentes, tais como recuperação das instalações eléctricas, desobstrução dos acessos e obras de consolidação temporária.

Terminada a primeira ronda de inspecções, o Instituto Cultural garante que nenhum dos edifícios inspeccionados se encontra, de momento, em perigo estrutural. Em caso de necessidade, os responsáveis dos imóveis com valor patrimonial devem contactar o organismo através do número 8399 6699, disponível 24 horas.

Paralelamente, o Instituto Cultural anunciou ainda o cancelamento de um conjunto diverso de espectáculos, entre eles, “Canções de Lear”, da companhia polaca “Song of the Goat”. O concerto estava agendado para o dia 10 de Setembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. O reembolso dos bilhetes encontra-se já disponível em qualquer balcão da Rede Bilheteira de Macau.

Os outros espectáculos cancelados foram os concertos “A Ponte – Yan Huichang e Orquestra Chinesa de Macau” e “Kyung Wha Chung e a Orquestra de Macau”, agendados, respectivamente, para os dias 1 e 2 de Setembro e ainda o bailado “Noite de Luar de Haojiang – Guerreiros de Ópera”, previsto para 15 e 16 de Setembro. O concerto gratuito “Arte Florescente”, no dia 8 de Setembro, foi também cancelado. Os bilhetes para estes eventos que tiverem sido já adquiridos podem ser reembolsados a partir de hoje e até 30 de Setembro na Bilheteira Online de Macau.

Em comunicado, o IC explica que o cancelamento dos espectáculos se deve à necessidade de “concentrar recursos nos trabalhos de socorro à catástrofe do tufão e recuperar as instalações culturais danificadas”.