Governo eleva para 50 mil patacas os apoios às pequenas e médias empresas

O Governo elevou estar terça-feira de 30 mil para 50 mil patacas o subsídio para ajudar as Pequenas e Médias Empresas a fazer face aos estragos causados pelo tufão Hato.

“Na sequência do conhecimento aprofundado das dificuldades enfrentadas pelas micro, pequenas e médias empresas e vendilhões afectados pelo tufão, (…) o Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] decide que aumentará de 30 mil patacas para 50 mil patacas o limite do montante da ‘Medida de abono’ (…) a fim de aliviar a pressão financeira dos empresários afectados”, informou a Direcção de Serviços de Economia (DSE), em comunicado enviado na segunda-feira à noite.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Economia, as primeiras indemnizações começaram a ser entregues na noite de segunda-feira, tendo sido aprovados 334 pedidos, num total de 10,02 milhões de patacas (1,03 milhões de euros).

As empresas que tenham apresentado o pedido de apoio – ou o tenham recebido – antes da subida do abono, não necessitam de efectuar novo registo, com a DSE a atribuir automaticamente as 20 mil patacas de diferença.

Além deste abono, o Governo criou também uma linha de crédito, sem juros, para as PME afectadas até ao montante máximo de 600 mil patacas (cerca de 63 mil euros).

O tufão Hato atingiu Macau na quarta-feira, matando dez pessoas, ferindo mais de 240 e deixando um rasto de destruição. A força dos ventos obrigou ao hastear do sinal 10 de tufão, o mais elevado, o que não acontecia desde 1999.