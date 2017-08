Excursões podem voltar ao território a partir de sábado

A Direcção dos Serviços de Turismo de Macau decidiu ontem voltar a receber excursões no território, a partir de sábado, suspensas na sequência da passagem do tufão Hato, que causou dez mortos e mais de 240 feridos.

Com esta decisão, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e os operadores esperam também dar “mais tempo de recuperação à cidade” e aos agentes turísticos, que podem “aproveitar esta altura para realizar as reparações necessárias e retomar os diferentes serviços”.

A decisão foi tomada após uma reunião com representantes de associações de agências de viagem e do sector hoteleiro, em que foram analisadas as condições nos hotéis e pensões, das vias de circulação, de recepção e imagem da cidade, de acordo com um comunicado da DST.

A DST adiantou que vai comunicar esta decisão às autoridades de turismo da China, Shenzhen e Hong Kong.

Antes, os Serviços de Turismo tinham pedido às agências de viagem para suspenderem a viagem de grupos turísticos para Macau entre 25 e 30 de Agosto.