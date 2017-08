Depois de milhares de árvores tombadas, é tempo de diversificar espécies

As áreas de montanha ainda não estão contabilizadas, mas sabe-se já que mais de 10 mil árvores foram derrubadas nas zonas urbanas do território, na sequência da passagem do tufão Hato. O arquitecto paisagista António Paula Saraiva fala em oportunidade para diversificar as espécies, optando por aquelas que melhor poderão suportar um novo embate. O também engenheiro agrónomo sugere ainda a instalação de pavimentos permeáveis, para que as raízes se estendam e as árvores adquiram maior estabilidade.

Sílvia Gonçalves

No dia em que o tufão Hato avançou sobre a cidade, milhares de árvores caíram por terra. Segundo dados facultados ao PONTO FINAL pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), foram mais de 10 mil, as árvores derrubadas nas zonas urbanas do território. Por contabilizar estão ainda as áreas de montanha, na Taipa e em Coloane, esclareceu o organismo. Perante uma significativa devastação da flora local, o engenheiro agrónomo e arquitecto paisagista António Paula Saraiva acredita que a replantação deve ocorrer rapidamente e que esta é uma oportunidade para diversificar as espécies e evitar aquelas que poderão ser mais susceptíveis de vergar perante a tempestade.

“Impacto isto vai ter, mas há que não cruzar os braços e tocar para a frente. É preciso recuperar aquilo que puder ser recuperado e replantar aquilo que não puder ser recuperado. No aspecto da biodiversidade, até se pode melhorar ligeiramente, diversificando um pouco mais as espécies e evitando aquelas que são mais susceptíveis ao derrube, evitando essas espécies”, defende António Paula Saraiva, que em Março lançou o volume, em edição trilingue, “Árvores e Grandes Arbustos de Macau”.

A partir de Portugal, o arquitecto paisagista – que desde 1985 reside no território – salienta, contudo, que “a biodiversidade tem aumentado em Macau” e que esta “tem que ser usada com alguma moderação pois é necessária a presença de certo número de exemplares para haver polinização, visto esta se dar entre diferentes exemplares da mesma espécie”.

Questionado sobre que espécies se deverão agora privilegiar, quais as que melhor poderão suportar um embate desta dimensão, António Saraiva apresenta um elenco alargado: “Como novas espécies podemos usar ‘Artocarpus hypargyreus’, ‘Celtis sinensis’, ‘Ilex rotunda’, ‘Gordonia axillaris’, ‘Liquidambar formosas’, ‘Magnólia macclurei’, ‘Machilus chinensis’, ‘Ulmus parvifolia’, ‘Schima superba’, ‘Triadica sebifera’”. Saraiva acrescenta, porém: “É apropriado fazer uma ressalva de que se deve estudar quais as espécies de árvores que tiveram pior comportamento, assim como os locais mais problemáticos. O uso de pavimentos permeáveis, ainda não testados em Macau, possibilitaria que as raízes se estendessem mais, dando assim maior estabilidade às árvores”, sugere ainda.

O também engenheiro agrónomo aponta o melhor período para proceder à substituição das árvores afectadas: “Bom, o melhor período de plantação é na Primavera. Entretanto, há viveiros que têm árvores envasadas. E, portanto, embora não seja uma grande estação de plantação, se usarmos árvores envasadas poderemos começar a trabalhar já”. E a replantação só deverá ocorrer depois de terminada a época dos tufões? “A época dos tufões também não se arrastará por muito mais tempo, quando muito será mais um mês. Eu acho que esperar um mês não é muito tempo, para encomendar as árvores, é possível que na China também haja dificuldades em viveiros, porque houve com certeza viveiros que foram destruídos. Enquanto se fazem os contactos e as árvores chegam, estamos no fim da época dos tufões”, defende.

“O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL, E SEM DAR O AR DE DERROTA, DEVE-SE COMEÇAR A RECONSTRUIR A FLORA DA CIDADE”

Tendo em conta que Macau enfrenta habitualmente níveis elevados de poluição atmosférica, considera o engenheiro que o número significativo de árvores derrubadas terá impacto na qualidade de vida da população? “Sim, isso não há dúvida. As árvores filtram muitas partículas atmosféricas, as árvores derrubadas evidentemente que não. Além disso, fazem sombra, é importante no clima de Macau, humidificam o ar, portanto são fonte de alimento para os pássaros, que também alegram a vida das pessoas. Não há dúvida nenhuma, por isso é que eu digo que o mais rapidamente possível, e sem dar o ar de derrota, deve-se começar a reconstruir a flora da cidade”.

António Saraiva assume que teria sido impossível defender as árvores do território perante um tufão desta magnitude: “A nível individual, não. As árvores protegem-se um pouco umas às outras, mas na cidade elas estão isoladas, a não ser em parques e jardins. Logo, defendê-las isoladamente é praticamente impossível, e tentar agrupá-las, essa será a única forma de as defender”.

Sobre o cuidado com a flora local que tem sido assumido pelos sucessivos Executivos, o paisagista, de 72 anos, rejeita que tenha havido uma intervenção negativa: “Os poderes políticos não têm interferido muito nesse aspecto, apenas têm mostrado a vontade, desde que me lembro, de que haja mais verde, mais parques, mais jardins. Não tem sido uma influência negativa, agora a influência negativa em si é a expansão da cidade. Isso sim, que se tem reflectido sobretudo na Taipa”, admite.

António Saraiva fala até em excesso na plantação de algumas espécies: “Eu acho que até se tem, por vezes, plantado em excesso, isto é plantar com uma densidade exagerada. Quando referia que se pode melhorar a biodiversidade, houve uma ou outra espécie que foram intensamente plantadas, porque são espécies bonitas, como por exemplo a ‘Terminalia mantaly’, que foi plantada em grande número. Exageradamente, na minha maneira de ver”, conclui Saraiva.