Comércio da Rua de Nossa Senhora do Amparo vai reerguer-se, mas há mudanças no ar

Na baixa de Macau, os estragos causados na Rua de Nossa Senhora do Amparo pela fúria do “Hato” foram notórios, tendo sido uma das zonas mais afectadas. Residentes e comerciantes que viram os seus bens destruídos já começaram o processo de pedido de apoio ao Governo.

Joana Figueira

Quando o projecto de revitalização da rua e da calçada de Nossa Senhora do Amparo arrancou, há cerca de dois anos, nada fazia adivinhar que o maior desafio com que se viria a deparar seria uma tragédia sem anúncio, que deixou no seu encalço um rasto de devastação. Ali, à sombra das Ruínas de São Paulo, instalaram-se restaurantes, lojas artesanais e espaços dedicados às indústrias criativas, que agora se tentam reerguer depois da intromissão do tufão “Hato”.

Duarte Silvério, impulsionador do projecto, conhecido popularmente “Portuguese Street”, descreve um cenário inimaginável, em que o nível da água subiu até quase aos dois metros, destruindo equipamentos, produtos alimentares e decoração. “Foi das zonas mais afectadas”, assegurou ao PONTO FINAL. No total, 17 espaços ficaram, de uma forma ou de outra, danificados. O valor dos estragos é ainda apenas uma estimativa, mas os comerciantes – tal como os residentes da zona – já fizeram chegar pedidos de apoio ao Governo.

“Com água a dois metros é impossível [que os comerciantes se tivessem

precavido]. Nós até tínhamos uns sacos de areia, mas tínhamos uns quatro ou

cinco sacos para cada loja e já nem conseguimos providenciar mais. Mas o problema disto é que nós pensávamos que ia ser o possível tufão 8. A verdade é se que nós soubéssemos que ia ser uma coisa muito mais séria, sem dúvida que

haveria muito material que nós conseguíamos ter salvo. Sem dúvida”, afirmou o empresário.

Tal como no Porto Interior e na Areia Preta, por exemplo, também na Rua de Nossa Senhora do Amparo, no Pátio de Chon Sau e na Rua dos Ervanários – uma das últimas artérias onde o comércio tradicional resiste – e na chamada zona dos “Tintins”, se acumulavam toneladas de lixo retirado do interior de espaços comerciais e de habitações. Quinta-feira foi um dia crítico. No entanto, “o processo de limpeza até foi bastante bom; correu de uma forma bastante eficaz”, salienta Duarte Silvério: “Em dois dias, tínhamos as nossas lojas praticamente limpas. Não por completo, mas, pelo menos, conseguimos fazer aquele processo inicial de dividir o que era lixo e aquilo com que podíamos ficar. Começámos na Quinta-feira, continuámos na Sexta-feira, e, no Sábado, tivemos uma multidão de voluntários. O problema desse dia não foi a falta de pessoal, foi a falta de caixotes de lixo e de camiões de lixo. Mesmo assim, em três dias conseguimos limpar bastante”, explicou o empreendedor, também gestor da empresa Number 81, um projecto igualmente dedicado às indústrias criativas.

Quanto à falta de veículos de recolha de lixo, Duarte Silvério prefere não apontar o dedo e escusa-se a acusações: “Os carros de recolha estiveram lá até à meia-noite. Isto nem é bem uma crítica, nós entendemos perfeitamente que nunca iria haver camiões suficientes para a cidade inteira. Mas não havia muito mais que nós pudéssemos fazer. Aliás, nós ligámos a dez empresas de [serviço de] camiões privados para mudanças e todos eles ou tinham os camiões inundados ou estavam sem carros”, sublinha.

Apesar da dimensão dos prejuízos, o jovem gestor mantém-se confiante e não prevê, por enquanto, o encerramento de qualquer das lojas afectadas. Porém, assume que é possível que sejam operadas mudanças. Quanto à reabertura, “pelo menos as nossas lojas a retalho estamos a pensar abrir no final desta semana, se conseguirmos. Nas lojas a retalho que foram afectadas dentro do Pátio de Chon Sau, em que a água só chegou ao joelho, a maioria das coisas aproveitam-se e temos simplesmente de fazer uma grande limpeza”, explica.

Na loja de artigos artesanais “Craftsmanship”, contudo, “recomeço” é a palavra de ordem: “Perdemos quase tudo e penso que o prejuízo se situa entre as 100 e as 200 mil patacas, ainda não tenho a certeza”, disse Lowie, uma das donas do espaço, ao PONTO FINAL. Lowie deslocou-se à Rua de Nossa Senhora do Amparo quando o sinal 10 diminuiu e encontrou “todas as roupas e peles submersas em água muito suja”.

“As operações de limpeza duraram entre dois a três dias, mas a loja ainda não está pronta para abrir. Penso que temos de esperar até meados de Setembro porque temos de reabastecer os produtos em pele, bem como a mobília que também foi destruída. Temos de começar tudo de novo”, lamentou.

Lowie entregou ontem o pedido de compensação ao Governo. “Precisamos dela, definitivamente. Vai ajudar-nos”, assumiu, sem hesitação.

No meio do caos que assolou a zona, Sandra Niza Barros, natural de Macau, sublinha que teve “muita sorte”: “Tivemos uma pequeníssima inundação. Não foi tão mau como o que aconteceu aos nossos vizinhos – alguns tiveram perdas totais – porque estamos numa parte mais alta”, contou ao PONTO FINAL.

A dona do Café Macaense descreveu um “cenário devastador”: “Nunca vi algo assim na minha vida. Foi uma dor no coração para mim por causa dos meus vizinhos. Eu vi-os investir o seu dinheiro e depois perdem tudo. A única parte boa é que eles são muito positivos e unidos. Toda a gente está a tentar dar o seu melhor para ajudar”, salienta.

A macaense assumiu-se surpreendida com a quantidade de voluntários que se mobilizaram na Rua de Nossa Senhora do Amparo: “Estou tão orgulhosa de Macau. Pessoas unidas e a ajudarem-se, sem se queixarem. Toda a gente trabalha em equipa para limpar as ruas. É muito bom ver que temos uma comunidade tão forte”, declarou.

Quanto à reabertura do espaço, a previsão é que ocorra já no final desta semana: “Estamos a fazer tudo o que conseguimos para garantirmos que o nosso espaço está seguro antes de o abrirmos ao público. A segurança vem primeiro, o negócio vem depois”, sublinhou.

AS LOJAS TRADICIONAIS. E AGORA?

As ruas, os becos, as calçadas e os pátios adjacentes à Rua de Nossa Senhora do Amparo sabem-se repletos de comércio local. “Há 100 anos, era o bairro mais popular de Macau, com mais comércio, até”, frisou Duarte Silvério, apontando que foi um dos motivos que o levou a querer revitalizar “um bairro com bastante significado cá em Macau”.

Situada no número 25 da Rua de Nossa Senhora do Amparo, a Alfaiataria António Manuel continua sem estimativas no que toca à reabertura do espaço ao público. As acções de limpeza arrastam-se desde Quinta-feira, já que no dia em que o tufão “Hato” destruiu um terço do material – avaliado em quase 500 mil patacas – de António Manuel era “impossível” entrar na pequena loja. Com quase oitenta anos de idade, o alfaiate conta com a ajuda de familiares: “Ainda bem que não estava cá. Veio água muito rápido e as pessoas que estavam nos andares de cima só viram a água a vir. Em 10 minutos a água subiu até à cintura”, disse António Manuel, afirmando que não tem memória de um tufão tão forte desde que chegou a Macau, ainda criança, com os seus pais, aquando da Guerra do Pacífico.

Ao PONTO FINAL, defendeu que “se o sinal 10 [tivesse sido içado] mais cedo, as pessoas podiam preparar-se e não perdiam tanto. Penso que [o sinal 10] foi muito tarde. Foi à última da hora e nós o que podíamos fazer? Quando quisemos fazer alguma coisa, o tufão já tinha chegado”. E agora? “Temos que aguentar. Não olhar para trás, olhar para a frente. O que passou, passou. Não há remédio”, diz, conformado.

Duarte Silvério sublinhou que “todas as lojas tradicionais, que são os carpinteiros e as lojas de antiguidades, são operadas por pessoas mais velhas. Obviamente que eles é que tiveram uma grande dificuldade em conseguir fazer limpezas. E obviamente que isto vai ser ainda mais complicado para eles do que para nós”.

Se a ajuda financeira do Governo vai ser suficiente para ajudar aqueles comerciantes, Duarte não sabe dizer: “É o tal problema do ‘será que vale a pena reinvestir’? É mais essa a questão para eles”, indicou.

30 MIL PATACAS DE APOIO DO GOVERNO “É GENÉRICO DEMAIS”

“Eu não vou criticar a quantia [dada pelo Governo], mas eu acho que da maneira

que eles estão a fazer é um bocadinho genérico demais, estarem a dar a

todas as lojas a mesma quantia. O que eles dão mesmo são 30 mil patacas – que são mais que bem vindas – mas nós também falámos com pessoal vizinho nosso,

com as outras lojas de donos que já são mesmo velhinhos, eles têm para aí 70 anos ou 80 anos, e essas 30 mil patacas não lhes vão chegar para nada”, defendeu Duarte Silvério. “E digo isto porquê? Porque, obviamente, o Governo está a dar acesso às tais 600 mil patacas de empréstimo sem juros, que é bom. Mas para um comerciante de 70 anos, ter mais um encargo com esse pagamento não é uma coisa propriamente fácil. O problema é que sem terem um acesso às 600 mil vai ser difícil eles continuarem com o negócio. Isto aqui é o verdadeiro problema”, remata.