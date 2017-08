Chui Sai On agradece à população e admite espaço para melhorias

Em duas cartas publicadas nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de Macau, o Chefe do Executivo endereça um agradecimento público aos residentes e aos trabalhadores da função pública pela resposta à devastação causada pelo Hato. Fernando Chui Sai On admite, ainda assim, que existe “um grande espaço para melhoramentos” no que diz respeito aos mecanismos de resposta a catástrofes.

O chefe do executivo publicou esta terça-feira, na imprensa do território, duas cartas de agradecimento aos cidadãos e aos trabalhadores da administração pública pela resposta à catástrofe provocada pelo tufão Hato na semana passada, admitindo que “a nível institucional há espaço para melhorias”.

Dois tufões – o Hato e o Pakhar – passaram por Macau na quarta-feira e no domingo. O primeiro causou dez mortos e deixou partes da cidade paralisadas sem água e luz.

As duas cartas foram ontem publicadas por Chui Sai On em todos jornais em língua portuguesa e chinesa. Na carta de agradecimento aos cidadãos, o chefe do executivo enalteceu a “solidariedade” e o “espírito de entreajuda” manifestado “No dia 23 de Agosto, o tufão Hato, o mais intenso dos últimos 53 anos, assolou Macau, tendo causado graves perdas de vidas humanas e de bens materiais”, escreveu Chui Sai On. “Perante esta tão severa desgraça, os cidadãos de Macau não ficaram parados nem derrotados, nem se entregaram a lamentos e queixas, pelo contrário, lançaram mãos ao trabalho, e envolveram-se activamente na recolha de bens, apetrechos e utensílios e na distribuição de água e de comida”, acrescentou.

Na mesma carta, o chefe do Executivo agradeceu “o auxílio de vários departamentos do interior da China, das províncias e cidades irmãs, da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês e de instituições do Governo Popular Central” na região.

“Actualmente, o abastecimento de água e de electricidade, assim como o trânsito, estão basicamente normalizados, e os trabalhos de recuperação pós-catástrofe estão a ser desencadeados de forma ordenada”, indicou.

Não obstante, admitiu que “ainda existe, a nível institucional, um grande espaço para melhoramentos, e que o Governo necessita de efectuar uma revisão global dos mecanismos de resposta a situações de catástrofe”.

Na carta de agradecimento aos trabalhadores da administração pública, Chui Sai On destacou em particular “as forças de segurança, do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, do Instituto de Acção Social, do Instituto de Habitação e dos Serviços de Saúde, entre outros, na linha da frente”.

“Dia e noite, não receando a perigosidade da situação, contribuíram altruisticamente para vencer as dificuldades dos processos adversos de salvamento e socorro”, acrescentou.

Nesta missiva, o chefe do Executivo reconheceu que “neste momento, a situação pós-catástrofe mantém-se severa”.

“O funcionamento de muitos equipamentos de apoio social ainda não voltou à normalidade, e a vida da população continua afectada”, afirmou.

“Encontramo-nos actualmente numa época de chuvas e de tufões e, por ainda existir possibilidade de novas catástrofes, o Governo de Macau espera que todos os trabalhadores da Administração Pública se mantenham firmes no princípio de servir a população, para que sejam implementadas as diversas medidas de intervenção, de acordo com o planeamento do governo”, adiantou.

Na carta aos funcionários públicos, o líder do Governo escreveu ainda que o executivo “está a encontrar soluções que permitam acelerar a remoção de lixos e a limpeza das vias públicas, e a monitorizar as medidas de prevenção de epidemias”.

“Finalmente, quero expressar o mais profundo agradecimento e apresentar cumprimentos a todos os trabalhadores da Administração Pública, e saudações aos seus familiares. Obrigado pelo vosso trabalho árduo”, conclui Chui Sai On.