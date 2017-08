Alexis Tam reconfortou familiares das vítimas do tufão Hato

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, visitou esta terça-feira os familiares de algumas das vítimas do tufão Hato, expressando em nome do Governo, o seu profundo pesar. O governante, que foi incumbido da missão por Fernando Chui Sai On, ouviu ainda as reivindicações dos familiares das vítimas e deixou a garantia de que o Executivo vai acompanhar a recuperação dos que foram afectados pela catástrofe da semana passada. Na visita marcou também presente a Directora do Instituto de Acção Social, Vong Yim Mui.

