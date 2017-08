Actividade nos hotéis deverá ser retomada no arranque de Setembro 

As operações dos hotéis de Macau deverão ser retomadas já no início de Setembro, depois de um período de recuperação suscitado pelo impacto da passagem do tufão Hato pelo território. A garantia chega pela voz de Chan Chi Kit, presidente da Associação dos Hoteleiros de Macau, em declarações ao portal noticioso GGRASia. Os casinos e hotéis também sofreram danos no enacalço da tempestade que atingiu a cidade na manhã da quarta-feira passada.

“Os hotéis aqui sofreram alguns danos bastante graves. Algumas janelas ficaram partidas. Então, com menos viajantes a chegar, ajuda a aliviar a pressão sobre os hotéis”, referiu Chan Chi Kit ao GGRAsia. O portal refere ainda que vários hóteis-casino – incluindo o Sands Macau, da operadora Sands China Ltd, o Grand Lisboa e o Hotel Lisboa, ambos da SJM Holdings Ltd – suspenderam as suas operações, tanto hoteleiras, como de jogo, por um período de tempo após a passagem do tufão, devido à falta de electricidade e de água. Também a Direcção dos Serviços de Turismo apelou aos turistas que reconsiderassem a sua vinda para Macau, tendo requerido às agências de turismo que suspendessem temporariamente a organização de excursões organizadas, até 30 de Agosto.

Em termos de impacto na ocupação hoteleira, Chan revelou, citado pelo mesmo portal, que ainda não dispunha de dados concretos, mas estima que a suspensão das viagens organizadas para Macau possa afectar até 6000 quartos de hotel por dia, até 30 de Agosto: “Se considerarmos que, em média, existiam quase 300 grupos turísticos a chegar a Macau todos os dias [durante a época alta], e com cerca de 30 a 40 pessoas em cada grupo, haverá até 12 mil turistas [afectados pela suspensão]. Se considerarmos duas pessoas por cada quarto de hotel, isso significa que a ocupação de 6000 quartos pode ser afectada”, defendeu Chan Chi Kit.

De acordo com o GGRAsia, que cita dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, os visitantes que chegaram a Macau em pacotes turísticos totalizaram 728 mil, em Agosto de 2016. O número esconde uma média de aproximadamente 23.500 turistas por dia. Já no primeiro semestre de 2017, os visitantes em pacotes turísticos aumentaram 10,3 por cento ano-a-ano, para quase 3,8 milhões.

No entanto, Chan considerou que o tufão e a suspensão dos grupos turísticos devem ter apenas impacto a curto prazo nas operações da indústria turística local: “Espero que os hotéis em Macau retomem as operações normais no início de Setembro”, afirmou ainda. “As atracções da cidade ainda estão aqui, então os visitantes virão [novamente para Macau]. Além disso, já é o fim das férias de Verão, muitas pessoas estão a viajar e a preparar-se para o novo ano lectivo”, acrescentou.

Andy Wu Keng Kuong, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, concordou, citado pelo GGRAsia, que o tufão e a suspensão dos grupos turísticos não terão um impacto a longo prazo na indústria hoteleira do território. O dirigente apontou que o tufão não só causou danos aos hotéis da cidade e casino-resorts, como também interrompeu as suas operações e prejudicou os fornecedores dos hotéis: “O fornecimento de toalhas e lençóis lavados foi seriamente interrompido em consequência do tufão. Isso afectou as operações dos hotéis”, assinalou Andy Wu.