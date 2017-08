A fúria do Harvey: Uma foto de divulgação disponibilizada pelo Guarda Costeira dos Estados Unidos mostra membros do serviço designados pela Guarda Costeira da Estação Aérea de Houston a responder a pedidos de busca e resgate após o furacão Harvey ter fustigado a cidade, no Texas, a 27 de Agosto. O Harvey atingiu a costa Sul do Texas como um furacão de categoria 4, o mais poderoso a atingir os EUA desde 2004. EPA/JOHANNA STRICKLAND.

