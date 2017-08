“The Present”, de Cherry Ho, lançado na Fundação Rui Cunha

A cantora Cherry Ho lançou no passado sábado, na Fundação Rui Cunha, o livro “The Present”. De acordo com a informação facultada pela produtora SP Entertainment, que assegura a publicação do título, a obra ilustra a forma positiva como a autora superou as dificuldades que enfrentou nos últimos anos.

Durante a sessão, no fim-de-semana, Cherry Ho encorajou “as pessoas a apreciarem o momento presente com os que nos são mais importantes e a abraçar as nossas vidas”, numa intervenção em que não faltaram referências à devastação causada pelo tufão Hato na semana passada: “O tufão Hato deu a Macau um golpe e uma lição desastrosos para aprender”, considera a autora de “The Present”.

Hyper Lo, director da SP Entertainment e produtor da obra, e o marido da autora, Kit Lee, também partilharam reflexões e experiências, nomeadamente sobre a recuperação de Cherry, evocando um problema de saúde que a cantora enfrentou há alguns anos.

O publicação do livro “The Present” partiu de Hyper Lo, que disse querer ver documentada a história encorajadora de Cherry, que se viu forçada a “aprender a voltar a andar”, pois “leva energia positiva aos leitores”. A autora deixou ainda uma mensagem para a todos os que enfrentaram a devastadora passagem do tufão Hato na semana passada pelo território: “Toda a cidade tem tido falta de água, eletricidade e rede estável após o tufão. Os seres humanos são tão pouco frente a um desastre natural e só percebemos a importância de coisas como água e comida [depois de algo desta dimensão ocorrer]. Estou muito grata por ver a ajuda mútua e amor das pessoas de Macau, sem hesitação, para reconstruir a nossa cidade e ajudar as pessoas necessitadas”, defendeu.

Cherry Ho teve um problema na espinha dorsal em 2012, que a deixou paralisada durante dois anos: “Ela nunca desistiu e corajosamente enfrentou uma série de tratamentos médicos. Sob o cuidado da família e amigos ela gradualmente recuperou e reconstruiu a sua confiança. Voltou ao palco e começou um novo capítulo de sua vida”, pode ler-se ainda na mesma nota. O livro encontra-se à venda com um preço de capa de 100 patacas.