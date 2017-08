 Sub-20: Portugal goleou o Chile no Mundial de Hóquei sobre rodas

Bicampeão do mundo em título, Portugal somou ontem o segundo triunfo, em dois jogos, no Grupo A do Mundial de sub-20 de hóquei em patins, ao golear o Chile por 5-0, em Nanjing, na China.

A formação das ‘quinas’, que se tinha estreado com um triunfo por 4-1 face à Colômbia, já chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de Gonçalo Meira, aos 16 minutos, e António Trabulo, aos 21.

Na segunda metade, a seleção nacional marcou mais três tentos, da autoria de Tomás Pereira (35 minutos), António Trabulo, que ‘bisou’ (38), e João Lima (42).

Os sub-20 lusos voltam a jogar esta manhã, frente à Inglaterra, num embate marcado para o final da tarde, às 18h30.