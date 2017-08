Starbucks oferece café a quem queira ajudar a limpar a Taipa

A multinacional Starbucks associa-se hoje aos esforços de limpeza e de recuperação do território e esta manhã vai oferecer café aos primeiros setenta voluntários que se associem à campanha de recolha de lixo e limpeza que vai ter como alvo a zona da Taipa Velha. A concentração dos eventuais voluntários está agendada para as nove da manhã, na zona do Antigo Mercado, ao fundo da Rua do Cunha. Os responsáveis pela organização da campanha de limpeza asseguram ainda a distribuição de água por quem se associar à iniciativa.

