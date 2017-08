No edifício Fai Fu, a vida voltou ao normal

Quase uma semana depois do Hato ter devastado o território, a vida regressa lentamente à normalidade, com a energia eléctrica e o abastecimento de água a serem restabelecidos. Na zona norte da cidade, o arranjo de um elevador trouxe alívio aos residentes do centro de dia Brilho da Vida, uma estrutura gerida pela Caritas.

Fotografia: Eduardo Martins;

Fátima Valente

Agência Lusa

Quase uma semana depois do pior tufão a afectar Macau em mais de meio século, as centenas de idosos que vivem no edifício de habitação social Fai Fu, na zona norte da cidade, regressam à normalidade com a reparação dos elevadores.

Dois tufões – o Hato e o Pakhar – passaram por Macau no espaço de uma semana. O primeiro causou dez mortos e deixou partes da cidade paralisadas sem água e luz.

Na torre localizada no bairro do Fai Chi Kei houve grandes inundações, nomeadamente nas caves, provocando estragos nos carros nos parques de estacionamento e elevadores do prédio, que se divide em espaços sociais (até ao 7.º andar) e habitação (entre o 8.º e o 29.º).

Na tarde de ontem era visível a azáfama no centro de dia da Caritas Brilho da Vida, que funciona no prédio onde vivem mais de 300 idosos, incluindo alguns com dificuldades motoras.

Um pequeno grupo de voluntários preparava-se para distribuir 38 refeições nos apartamentos entre o 24.º e o 26.º andares. Eram as últimas “caixas de arroz” distribuídas no prédio, elevando a cerca de 400 as entregas do dia, segundo dados facultados à agência Lusa pelo centro.

Um segundo elevador do prédio voltou esta segunda-feira ao serviço no ‘arranha-céus social’, mas a entrega das “caixas de arroz” continuou a ser feita por voluntários a pé, escada acima, desde o sétimo andar, onde fica o Brilho da Vida.

Um dos quatro elevadores do prédio ficou operacional no domingo. Alguns idosos passaram a poder ir à rua, sem terem de ficar dependentes das entregas de comida ou dos mantimentos que tinham em casa, explicou à Lusa a assistente social e coordenadora do centro Stephanie Cheang Ka Leng: “Mas no domingo veio outro tufão. Aconselhámos a não irem à rua. Era perigoso”, afirmou.

Com a identificação da Caritas pendurada ao pescoço e o telemóvel no colo, Stephanie percorre os corredores do centro numa cadeira de rodas. Na quarta-feira da semana passada, o dia do tufão Hato, ficou a coordenar as operações a partir de casa, pelas plataformas de comunicação digital WhatsApp e WeChat: “Fizemos algumas chamadas para os bombeiros. Foi preciso levar dois ou três idosos para o hospital. Como não havia luz nem telefone, fomos com a nossa enfermeira a casa de 361 pessoas”, disse. “Era preciso saber se estavam bem, se precisavam de comida”, acrescentou.

Os pedidos de ajuda não foram elevados, mas ainda assim foi preciso assistir alguns ferimentos ligeiros, ou casos de febre e tensão alta, além das maleitas próprias da idade da maior parte dos residentes do prédio: “Não havia situações graves, mas 34 não estavam bem”, disse.

Cinco pessoas estavam a trabalhar no centro da Caritas no Fai Fu à passagem do tufão Hato. Um dos carros dos voluntários ficou sem arranjo, devido às inundações no parque de estacionamento.

Nos mais de dois dias em que ficaram sem eletricidade no edifício, algum pessoal da Caritas não regressou a casa, ficou no Fai Fu para dar apoio aos idosos.

Para Stephanie, “hoje é um dia normal” no Brilho da Vida. Os funcionários e voluntários deixaram de fazer visitas ao domicílio de lanterna e, em caso de necessidade, já podem cozinhar porque as cozinhas já estão a funcionar.

Com ou sem tufão, a Caritas distribui comida no prédio todos os dias. As refeições chegam ao centro social por várias vias, incluindo a partir de restaurantes. Nos três andares do Fai Fu por onde passou a última distribuição da comida do dia apenas uma criança sai à porta ao toque da Caritas.

A energia do menino já em idade escolar contrasta com a brandura de alguns moradores idosos. A maioria são mulheres, mas também há homens. Um deles atende a campainha em pijama e andarilho.

Alguns dizem obrigado e fazem vénias de agradecimento, noutros a gratidão fica-lhes no rosto.