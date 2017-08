Motociclismo: Dean Harrison regressa a Macau em Novembro

O piloto britânico, que foi na última temporada distinguido com o estatuto de piloto mais regular da temporada de motocicilismo de estrada, vai voltar a disputar o Grande Prémio de Macau em Novembro, quatro anos após a derradeira participação na prova. O regresso de Harrison a Macau pauta também a estreia da sua actual equipa – a Silicone Engineering Racing – na competição.

Marco Carvalho

É tido como o mais rápido sobre duas rodas em provas de motociclismo de estrada e tem o regresso agendada às curvas e contra-curvas do Circuito da Guia em Novembro próximo. O britânico Dean Harrison, de 28 anos, vai voltar a disputar o Grande Prémio de Motociclismo de Macau, quatro anos depois de ter competido no traçado do território pela última vez.

O regresso de Harrison ao Circuito da Guia foi confirmado pelo próprio ao portal Road Racing News. O britânico, vencedor das duas últimas edições do troféu Duke Road Race Rankings, vai competir aos comandos de uma Kawasaki da Silicone Engineering Racing, equipa fundada em 2007 que se deverá estrear em Novembro no circuito urbano mais exigente do mundo.

Desde que assinou, em Novembro de 2015, contrato com a formação que tem por base o circuito inglês de Oliver’s Mount, o desempenho e a fortuna de Dean Harrison têm seguido de vento em popa, com o piloto, natural da região de Yorkshire, a conquistar na última temporada o troféu para a prestação mais regular na série – conhecida por Duke Road Racing Ranking – que agrupa 24 das mais exigentes provas de motociclismo de estrada do mundo.

Depois de no ano passado se ter distinguido como o piloto mais regular no universo das provas de estrada, Harrisson caminha a passos largos para a revalidação da distinção, capitalizando o sucesso obtido pela Silicone Engineering Racing ao longo da temporada. A equipa conquistou até ao momento nada mais, nada menos do que 18 triunfos, incluindo vitórias na derradeira edição da Southern 100 e do Ulster Grand Prix. Responsável pela volta mais rápida ao circuito que acolhe a mítica prova norte-irlandesa, Dean Harrison define como o momento alto da temporada a prestação obtida no Grande Prémio do Ulster. Quatro anos após ter disputado o Grande Prémio de Motociclismo de Macau, o piloto britânico quer construir no território memórias ainda mais férteis e aprazíveis. Vencedor de quatro provas internacionais – e com mais de sete dezenas de triunfos – em competições de cariz doméstico, Harrison é um dos temerários para quem estarão voltadas todas as atenções no fim-de-semana de 17 a 19 de Novembro próximo.