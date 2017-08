Lawrence Ho ordena suspensão dos trabalhos de construção do Morpheus

O Director Executivo da Melco Resorts, Lawrence Ho, ordenou no domingo a suspensão da empreitada de construção do hotel Morpheus, a unidade hoteleira projectada pelo gabinete da arquitecta iraniana Zaha Hadid. A paragem, a segunda registada num período de menos de um mês, é justificada pela operadora de jogo com a necessidade de acelerar os esforços de limpeza e de recuperação da cidade, depois do tufão Hato ter provocado prejuízos um pouco por todo o território. Os dois mil operários envolvidos na edificação do Morpheus foram, de resto, direccionados para os trabalhos de limpeza e de recuperação das áreas mais afectadas, com funcionários da concessionária e de empresas sub-contratadas pela Melco Resorts a associarem-se aos esforços desenvolvidos pelo Governo e por várias entidades da sociedade civil.

A empresa liderada por Laawrence Ho criou ainda um fundo, no valor de 30 milhões de patacas, com o objectivo de ajudar os residentes mais afectados pela passagem do Hato por Macau.

Num comunicado enviado à imprensa, Lawrence Ho justificou a decisão com a severidade da tempestade que na semana passada fustigou o território: “O Hato foi o tufão mais violento a afectar Macau em mais de meio século. A Melco, e eu, a título individual, estamos cem por cento empenhados em partilhar os nossos recursos colectivos com o propósito de ajudar a cidade e os seus residente, de forma a que a ordem seja totalmente reposta o mais depressa possível”, adianta o Director Executivo da Melco Resorts.