Jogo ajudou economia a crescer 11,5 por cento no segundo trimestre

Entre Abril e Junho, a performance de casinos e operadoras de jogo permitiu que o Produto Interno Bruto do território crescesse 11,5 por cento. Durante o segundo trimestre, a economia local cresceu a um ritmo superior ao registado nos três primeiros meses do ano, período em que o desempenho económico da RAEM cresceu 10,3 por cento.

A economia de Macau cresceu 11,5 por cento, em termos reais, no segundo trimestre do corrente ano, face a igual período do ano passado, impulsionada pelo desempenho da indústria do jogo.

De acordo com os dados esta segunda-feira avançados pelos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a um ritmo superior ao do primeiro trimestre (10,3 por cento) devido principalmente “às subidas das exportações de serviços e da despesa de consumo privado”.

No primeiro semestre do ano, a economia de Macau registou um crescimento homólogo de 10,9 por cento, em termos reais, com o Produto Interno Bruto a alcançar 95.055 milhões de patacas no final do mês de Junho.

A procura externa manteve-se em alta no segundo trimestre do ano, impulsionando o crescimento anual de 18,8 por cento das exportações de serviços, destacando-se os aumentos homólogos de 19 por cento nas áreas do jogo e de 22,1 por cento nas de outros serviços turísticos, além de uma ligeira subida de 0,5 por cento das exportações de bens, informou a DSEC.

A procura interna subiu consistentemente, enquanto a despesa de consumo privado e as importações de bens cresceram respectivamente 3,4 por cento e 2,4 por cento, em termos anuais.

Em sentido inverso, a despesa de consumo final do Governo e o investimento sofreram descidas, ambos de 2,4 por cento em termos anuais. O deflator implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou um crescimento anual de 2,2 por cento.

Já a despesa de consumo privado aumentou “à medida da recuperação económica, do abrandamento da inflação e do contínuo comportamento satisfatório do mercado de emprego”, os quais “suportaram o crescimento anual de 3,4 por cento da despesa de consumo privado, que superou o do primeiro trimestre (1,6 por cento)”, acrescentou.

A despesa de consumo final das famílias cresceu 2,5 por cento no mercado local e 5 por cento no exterior.

Já a despesa de consumo final do Governo diminuiu, apresentando uma queda homóloga de 2,4 por cento, inferior à do primeiro trimestre (+4,8 por cento) em consequência da notável descida de 11,0 por cento nas aquisições líquidas de bens e serviços.

As remunerações dos empregados aumentaram, por seu turno, 2,7 por cento.

A DSEC indicou ainda que o investimento abrandou, com a formação bruta de capital fixo, que o reflecte, a registar uma contração homóloga de 2,4 por cento, contrastando com o primeiro trimestre (+7,1 por cento), devido à “contínua conclusão das obras de grande envergadura de construcção de instalações do turismo e entretenimento”.

O investimento do setor privado registou um recuo homólogo de 8,8 por cento, salientando-se as quedas de 7,3 por cento no investimento em construção e de 20,2 por cento no investimento em equipamento.

Em contrapartida, o investimento do setor público aumentou significativamente (73,1 por cento) devido ao acréscimo substancial de 84,1 por cento em obras públicas.

Em alta manteve-se também o comércio de mercadorias, com as exportações e importações de bens a registarem crescimentos de 0,5 cento e 2,4 por cento, respectivamente, em termos anuais homólogos, graças aos aumentos da despesa de consumo privado e da despesa dos visitantes no segundo trimestre. O comércio de serviços acelerou o ritmo de crescimento.

Segundo a DSEC, devido ao acréscimo do número de visitantes e da respectiva despesa, o aumento homólogo das exportações de serviços passou para 18,8 por cento no segundo trimestre, realçando-se os aumentos de 19 por cento nas exportações de serviços do jogo e de 22,1 por cento nas de outros serviços turísticos, superiores aos do primeiro trimestre (+11,3 por cento e +20,9 por cento). Quanto às importações de serviços, a subida homóloga foi de 15,1 por cento.