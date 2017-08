Idosos detidos por espalharem boato no WeChat

Fotografia: Eduardo Martins;

Cinco pessoas morreram afogadas num auto-silo do Fai Chi Kei durante a passagem do tufão Hato por Macau e o Governo da RAEM tentou encobrir o facto. A história parece perturbadora, mas é mentira, garantiu ontem a Polícia Judiciária (PJ). Os dois idosos que se puseram a espalhar o boato nas redes sociais foram detidos e arriscam-se a apanhar até seis meses de prisão.

De acordo com o rumor ventilado pelos dois irmãos, os cadáveres de cinco pessoas – quatro delas pertencentes à mesma família – teriam sido encontrados a boiar num auto-silo do Fai Chi Kei, depois de terem morrido afogadas na sequência da inundação provocada pelo passagem do Hato pela território, na semana passada. O Governo da RAEM teria feito então diligências para ocultar o caso, asseguravam.

Um comerciante de 73 anos e uma desempregada de 68, ambos irmãos e residentes de Macau, terão espalhado essa versão deturpada dos factos em seis grupos públicos e 30 grupos privados na aplicação móvel WeChat. Na mensagem, pediam às pessoas que a reencaminhassem para todos os seus contactos, desconhecendo-se ao certo quantos terão tido acesso ao rumor.

Os dois foram detidos pela Polícia Judiciária e serão julgados pelo crime de “ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública” (artigo 181.º do Código Penal), arriscando-se a incorrer numa pena que pode ir até seis meses de prisão ou 240 dias de multa.

“Recomendamos às pessoas que não façam isso, não espalhem notícias falsas, nem acreditem nesse tipo de boato sem fundamento”, apelou Yeung Sau Chan, porta-voz da PJ, ontem em conferência de imprensa.

Na mesma ocasião, a Polícia de Segurança Pública (PSP), lançou também, por sua vez, um apelo: que os automobilistas conduzam durante os próximos dias com redobrada atenção, uma vez que ainda decorrem os trabalhos de remoção de árvores e objectos lançados pelo tufão sobre a via pública. “Neste momento, 10 por cento das estradas encontram-se ainda encerradas ao trânsito, pelo que recomendamos às pessoas que consultem o site da DSAT [Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego] na Internet para mais informações”, adiantou Lai In Hong, porta-voz da PSP.