Hoquista português sonha com conquista do título mundial

Fotografia: Hélder Nunes;

O hoquista português Hélder Nunes assumiu esta segunda-feira o “sonho de criança” de conquistar o título mundial de hóquei em patins, a poucos dias do início da competição, que se disputa na cidade continental de Nanjing, na República Popular da China.

O atleta, que defende as cores do FC Porto, disse acreditar que as dificuldades que o grupo vai encontrar pelo caminho serão bastantes, mas isso “é algo para que a equipa está completamente preparada”: “Tenho a certeza de vai ser um Mundial intenso, como aliás, toda a gente prevê”, começou por dizer o jogador, que confia na reconquista do título pela selecção lusa.

O primeiro jogo da prova, frente à actual campeã do mundo, a Argentina, não assusta Hélder Nunes que garantiu, em entrevista à agência Lusa, que vencer estes jogos mais complicados fazem parte da tarefa para chegar ao principal objectivo: “O primeiro jogo, com a Argentina, vai ser muito interessante. Mas faz parte do nosso trajecto. Para sermos campeões do mundo temos de passar por momentos complicados. E estamos num grupo muito difícil e começamos com os campeões do mundo. Mas estamos melhores do que noutros anos, estamos preparados e vamos com muita ambição”, lembrou.

O trabalho que a selecção tem realizado ao longo do estágio antes da prova e que nesta terceira semana está a realizar-se no território, é algo que deixa os jogadores portugueses motivados e confiantes num bom resultado: “O que eu espero mesmo é ganhar, temos trabalhado para isso, tanto nos clubes como aqui. O nosso trabalho já vem de alguns anos em luta por este objectivo. Ser campeão do mundo é um sonho de criança, um objectivo que tenho traçado na minha vida e acho que temos uma boa oportunidade de o conseguir”, frisou.

Portugal vai disputar o 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins, em Nanjing, no Continente. A prova disputa-se entre 3 e 9 de Setembro. Além da Argentina, detentora do título mundial, Portugal vai defrontar no Grupo A da primeira fase, Itália e França.