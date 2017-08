Hóquei em Patins: Portugal sofre primeira derrota no Mundial feminino

A selecção portuguesa feminina de hóquei em patins perdeu esta segunda-feira por 5-2 com a Argentina, em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial feminino, prova que decorre em Nanjing, na República Popular da China.

A formação das ‘quinas’, que na estreia empatou a duas bolas com o Chile, esteve a vencer pela margem mínima, com um golo de Maria Sofia Silva, aos 10 minutos, mas já chegou ao intervalo a perder por 2-1, por culpa dos golos de Melisa Rodríguez, aos 11, e Julieta Fernandez, aos 22, de livre directo.

Na segunda parte, Portugal ainda restabeleceu a igualdade, por Renata Balonas, de grande penalidade, aos 29 minutos, só que a parte final pertenceu às sul-americanas, que marcaram mais três golos, por Maria Luciana Agudo (33 minutos), Maria Lorena Rodriguez (39) e Julieta Fernandez (41), que ‘bisou’.

A selecção lusa volta a jogar esta manhã, frente à Itália, num embate marcado para as 10:30 locais.