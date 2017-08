Histórias dos Três Candeeiros e dez anos da AFA marcam o retomar da vida cultural da cidade

Além da disrupção do quotidiano que o Hato e Pakhar trouxeram à cidade, os tufões obrigaram também ao adiamento de duas exposições, uma no Armazém do Boi e a outra no Macau Art Garden. Ambos os espaços sofreram com a passagem das tempestades tropicais, embora o primeiro tenho sido o mais afectado e apenas amanhã retome o seu funcionamento normal. As exposições “Small City Stories: Memories and Anecdotes from The Three Lamps” e “Beginner’s Mind – Works by AFA Founders” dão-se a conhecer ao público, respectivamente, no domingo, no Armazém do Boi, e na sexta-feira, no Macau Art Garden.

Em menos de uma semana, Macau foi fustigada por dois tufões e agora, aos poucos, a cidade começa paulatinamente a regressar à normalidade. Acabaram o Hato e o Pakhar por interromper a vida cultural e adiar, por uns dias, a inauguração de duas exposições em dois espaços artísticos do território. Foram elas a mostra “Small City Stories: Memories and Anecdotes from The Three Lamps” (Histórias das Pequenas Cidades: Memórias e Curiosidades dos Três Candeeiros) e “Beginner’s Mind – Works by AFA Founders” (A Mente dos Iniciantes – Trabalhos dos Fundadores da AFA), respectivamente, no Armazém do Boi e no Macau Art Garden. Ambos os espaços foram afectados pelo mau tempo associada às duas tempestades tropicais, ainda que os prejuízos causados tenham sido distintos.

A árvore que na quarta-feira cedeu perante as rajadas de vento e que durante alguns dias se encontrou a bloquear a entrada do Armazém do Boi já foi, entretanto, removida. Pauline Chao, curadora da exposição “Small City Stories: Memories and Anecdotes from The Three Lamps”, que será inaugurada naquele espaço no domingo, disse ao PONTO FINAL que as instalações, situadas na Avenida do Coronel Mesquita, deverão abrir portas amanhã, após terem estado uma semana encerradas. O local, cedido à Associação Armazém do Boi pelo Instituto Cultural, encontra-se ainda com infiltrações de água no tecto do segundo piso da galeria. No entanto, nem o edifício nem a exposição ficaram danificados, garante a responsável.

A zona dos Três Candeeiros está no cerne do projecto comunitário desenvolvido este ano pela Associação Armazém do Boi, que se propôs documentar o comércio tradicional que ainda existe na zona da Rotunda Carlos da Maia. Os artistas trabalharam lado a lado com os artesãos e comerciantes para mostrar a vida das comunidades migrantes através de diversos meios, desde a ilustração e a pintura, passando pelo vídeo e pela fotografia. À inauguração, marcada para a tarde de domingo, pelas 16h, seguir-se-á, uma hora depois, a exibição de um documentário sobre a comunidade chinesa da Birmânia que encontrou nos Três Candeeiros a sua nova casa.

O Hato e o Pakhar obrigaram também ao encerramento do Macau Art Garden, ainda que apenas durante os dias da sua passagem pelo território, respectivamente, na quarta-feira e no domingo. Há um ano atrás, a 1 de Agosto de 2016, a inauguração da galeria foi então marcada pelo tufão Nida que não impediu, contudo, que a abertura do espaço se realizasse. Contactadas pelo PONTO FINAL, responsáveis da Art For All Society (AFA) e do Macau Art Garden indicaram que o espaço reabriu na quinta-feira, ainda que sem água, cujo abastecimento foi reposto no dia seguinte. Já o jardim ficou danificado com árvores e outras plantas arrancadas pelo vento e por cadeiras e guarda-sóis que foram impelidos por rajadas fortes. Segundo os mesmos responsáveis, a galeria e a exposição “Beginner’s Mind – Works by AFA Founders”, que assinala uma década de existência da sociedade e cuja inauguração está agora marcada para sexta-feira, não sofreram quaisquer danos.

O 10º aniversário da AFA vai ser marcado por um regresso às origens e uma redescoberta das intenções originais que levaram à sua criação. Ao longo da última década, os artistas que agora emprestam as suas obras à “Beginner’s Mind” foram os responsáveis pela fundação da sociedade e testemunhas da sua evolução. São eles Bianca Lei, James Chu, Konstantin Bessmertny, Noah Ng Fong Chao e Tong Chong. A curadoria da mostra está a cargo da presidente da AFA, Alice Kok. “Beginner’s Mind” é inaugurada esta sexta-feira, pelas 17h, no Macau Art Garden.