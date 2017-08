Grupo Neptune vai mudar de nome

Uma das principais promotoras de jogo do território deverá mudar de nome, com o propósito de dar a volta aos maus resultados com que tem sido confrontada ao longo dos últimos meses. A decisão foi no final da semana passada comunicada à Bolsa de Valores de Hong Kong pelos responsáveis pelo Neptune Group Ltd, que anunciaram ainda que a empresa deverá passar a designar-se Rich Goldman Holdings Ltd. A mudança da designação em língua inglesa faz-se acompanhar por uma operação de rebranding também em língua chinesa.

As duas alterações terão, no entanto, de ser aprovadas pelos accionistas do grupo Neptune, numa Assembleia Geral extraordinária ainda sem data marcada.

No comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa justificou as alterações com o facto do actual nome “não reflectir a diversidade dos negócios conduzidos pelo Grupo”. No mesmo texto, os responsáveis pelo Neptune Group salientam que continuam a obter parte dos seus dividendos da indústria do jogo, mas sublinham que o grupo está agora mais focado “no empréstimo de capitais e na gestão e operação de unidades hoteleiras”.