Governo e Associação Comercial de Macau acertam agulhas para garantirem electricidade no Porto Interior

Fotografia: Eduardo Martins;

Durante a manhã de hoje, a Associação Comercial de Macau, juntamente com quatro equipas de engenheiros da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), deverá deslocar-se até à Rua Cinco de Outubro para proceder à inspecção dos sistemas eléctricos de estabelecimentos comerciais afectados pela passagem do tufão Hato. Esta foi uma das medidas resultantes da reunião que ontem decorreu entre o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, e representantes da direcção da Associação Comercial de Macau.

Em comunicado enviado à imprensa, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) garante que a CEM vai reparar os problemas simples à medida que com eles se for deparando . No caso das situações que que exigirem obras mais complexas, a CEM irá “igualmente providenciar aconselhamento profissional”.

O GDSE alerta ainda os residentes para verificarem se ocorreu um disparo no quadro eléctrico das suas casas, caso estas sejam as únicas do edifício que ainda não têm electricidade. Neste caso, deve ser accionado o interruptor geral para repor o fornecimento de electricidade. Se o problema for geral no edifício, os moradores devem contactar a entidade responsável pela gestão do prédio ou contratar um técnico para inspeccionar a instalação eléctrica do mesmo, sugere o GDSE.