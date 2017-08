Galaxy Resorts: Apelo ao voluntariado penaliza imagem de operadora de jogo

Em menos de 24 horas, a avaliação do empreendimento Galaxy Macau no Facebook passou das 3,4 estrelas para lixo. Mais de 27 mil internautas deram uma má avaliação à unidade hoteleira e deixaram mensagens pouco abonatórias no perfil do hotel naquela rede social, depois se ter tornado público um apelo feito pela empresa tendo em vista a angariação de voluntários com o propósito de limpar a zona onde se situam as piscinas do hotel. O grupo é ainda acusado de ter distribuído comida estragada pelos seus funcionários, uma acusação que a operadora liderada por Lui Che Woo já veio a público desmentir.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...