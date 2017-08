Fusão de empresas estatais chinesas cria maior energética do mundo

A República Popular da China vai criar a maior empresa mundial do sector energético, com a fusão do principal grupo mineiro e uma das maiores companhias eléctricas do país, informou ontem o organismo encarregue de supervisionar os conglomerados do Estado chinês.

A SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) aprovou a fusão entre o Guodian Group e o Shenhua Group, mas não avançou com mais detalhes sobre a operação.

Pequim está a encetar um processo de fusões entre os grupos estatais que controlam indústrias como o carvão, energia, aço e químicos, visando torná-los mais eficientes.

O país asiático, segunda maior economia mundial, adopta o que designa como economia de mercado socialista, estando os sectores chaves da economia nas mãos das firmas estatais.

Pequim reconhece, no entanto, que muitas destas empresas são ineficientes e deficitárias.

O sector secundário chinês sofre ainda de excesso de capacidade de produção, sobretudo nos sectores do aço e do carvão.

Há um mês, Pequim fixou um prazo para liberalizar as principais empresas estatais, face à pressão internacional para que acelere aquele processo, incluindo de organismos como o Fundo Monetário Internacional e grupos empresarias que operam no país.

Em 2012, duas empresas estatais directamente tuteladas pelo governo central chinês compraram posições em Portugal: a China Three Gorges tornou-se o maior acionista da EDP (Energias de Portugal) e a China State Grid comprou 25 por cento da REN (Redes Energéticas Nacionais).

Em 2015, uma subsidiária da Haitong Securities, empresa financeira estatal com sede em Xangai, concluiu a compra da totalidade do capital do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), ao Novo Banco.