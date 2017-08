Fotografia: Eduardo Martins;

A Fundação Jorge Álvares fez chegar ao Governo do território uma breve missiva onde expressa ao Executivo liderado por Fernando Chui Sai On “solidariedade com o Governo e a população da RAEM” e deseja “que a vida na região retorne à realidade o mais rapidamente possível”. Liderada pelo antigo Governador Garcia Leandro, a Fundação Jorge Álvares lamenta ainda as perdas humanas e os prejuízos consideráveis causados pela passagem recente dos tufões Hato e Pakhar.