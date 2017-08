 Foreign Correspondents Club’ (também) aponta o dedo ao Governo

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, desvalorizou os reparos feitos ao Executivo, depois de no sábado quatro jornalistas de Hong Kong terem sido impedidos de entrar no território. A decisão mereceu, no entanto, uma enxurrada de críticas, de uma e de outra margem do Delta do Rio das Pérolas. O “The Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong é a mais recente entidade a exigir ao Governo que respeite a liberdade de imprensa em Macau.

Fotografia: South China Morning Post;

O Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (The Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong) juntou a voz às entidades da vizinha Região Administrativa Especial que criticaram a decisão, tomada pelo Governo de Macau, de vetar a entrada no território a quatro jornalistas da antiga colónia britânica.

Num comunicado publicado no seu portal electrónico, o “The Foreign Correspondents’ Club subscreve um comunicado conjunto emitido durante o fim-de-semana pela Associação de Jornalistas de Hong Kong e pela Associação de Fotógrafos de Imprensa do território vizinho. Na nota, os dois organismos “lamentam profundamente” a decisão tomada pelas autoridades locais e instam o Governo da RAEM “a respeitar a liberdade de imprensa e a não restringir de forma arbitrária os direitos de entrada e de saída de jornalistas em Macau”.

Os quatro jornalistas – um do South China Morning Post, outro do HK01 e os dois restantes do tabloide Apple Daily – deslocaram-se ao território com o propósito de cobrir in loco os esforços de limpeza e de recuperação da cidade, atingida na semana passada pelo tufão Hato, o mais forte a atingir Macau em mais de meio século. Os quatro jornalistas foram impedidos de entrar na RAEM por agentes do Serviço de Migração, que evocaram a Lei de Segurança Interna para defender que os profissionais em questão “se perfilavam como uma ameaça à estabilidade da segurança interna do território”.

No domingo, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, desvalorizou a proibição ocasional de entrada de pessoas em Macau, assegurando que se trata de uma medida adoptada com frequência por todos os países do mundo quando consideram necessário.

O governante falava numa conferência de imprensa em que o Executivo efectuou o balanço dos trabalhos de limpeza conduzidos na sequência da passagem do tufão Hato.

Wong Sio Chak assegurou que a recusa de entrada a jornalistas e a activistas políticos não é decidida em função em “comentários ou críticas” que possam visar as autoridades: “Não podemos aqui revelar a razão porque não tiveram autorização de entrada. É igual em todo o mundo, não é único de Macau”, afirmou, quando questionado sobe o caso específico dos quatro jornalistas da antiga colónia britânica, impedidos de entrar no território no sábado.

No comunicado conjunto que assinaram, a Associação de Jornalistas de Hong Kong e a Associação de Fotógrafos de Imprensa da vizinha RAEHK reiteraram que os quatro jornalistas se deslocaram a Macau no cumprimento de funções e seguiram todos os procedimentos legais necessários para entrar em Macau. As duas entidades recordam ainda que nos últimos anos as autoridades locais impediram, por várias ocasiões, a entrada de profissionais de imprensa no território e lamentam o que dizem ser “a política de imigração restritiva” adoptada pelo Governo de Macau.

As associações instam o Executivo liderado por Fernando Chui Sai on a adoptar medidas “mais racionais” com o propósito de gerir os mecanismos de entrada e de saída do território e urgem o Departamento de Imigração de Hong Kong a manter mecanismos de cooperação regulares com as autoridades locais de forma a conseguirem assegurar que é dado um tratamento normal aos residentes de Hong Kong que queiram entrar ou sair do território.

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) também reagiu, lamentando “profundamente” a decisão das autoridades locais de recusar entrada aos quatro jornalistas de Hong Kong. O organismo considera que a medida “prejudica a imagem” do território.

Num comunicado enviado no domingo às redacções, a AIPIM “considera incompreensíveis e insatisfatórias as justificações dadas pelas autoridades locais para a decisão e alerta que esta atitude, tal como outras semelhantes no passado, prejudica a imagem internacional da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] no que toca ao respeito pela liberdade de imprensa”, sublinha o organismo liderado pelo jornalista José Carlos Matias.