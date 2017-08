Estragos provocados pelo Hato expõem problemas de construção

São várias as questões que se colocam quanto à qualidade dos edifícios afectados pela passagem do tufão Hato, a meio da semana passada, pelo território: Porque algumas janelas de alguns edifícios partiram e outras não? Porque é que os residentes sentiram os edifícios a “abanar”? Porque é que as inundações nos parques de estacionamento de blocos habitacionais foram tão graves? Alfred Wong, presidente do Conselho da Associação dos Engenheiros de Macau, apresentou respostas a algumas destas questões.

Elisa Gao

Durante o “Incidente de 23 de Agosto” – nome pelo qual a devastação provocada pelo tufão Hato é já designada pela imprensa chinesa – as janelas de alguns edifícios voltados para o mar ficaram reduzidas a estilhaços e vários parques de estacionamento na área do Fai Chi Kei ficaram complemente inundados, situação que resultou na morte de quatro pessoas.

Em resposta às dúvidas suscitadas quanto à segurança dos edifícios e parques de estacionamento, Alfred Wong, presidente do Conselho da Associação dos Engenheiros de Macau e também professor assistente do Departamento de Engenharia Electromecânica da Universidade de Macau, garantiu ao PONTO FINAL que o parque habitacional do território é seguro, ainda que a legislação que regula as normas de edificação já esteja desactualizada: “Na sua generalidade, os edifícios e parques de estacionamento de Macau cumprem as actuais leis e regulamentos de construção, a maioria das quais se manteve inalterada desde a administração portuguesa e precisa de ser actualizada de acordo com o panorama actual”, assegura o académico. “[Os edifícios e parques de estacionamento] correspondem aos padrões daquela altura, contudo, a cidade desenvolveu-se muito rapidamente até agora. Por exemplo, o sistema de drenagem estava bem para a altura mas com cada vez mais edifícios a usarem a mesma rede, o sistema não consegue dar vazão à água”, complementa o especialista.

Alfred Wong sublinha que as janelas partidas foram um dos principais problemas, especialmente nos edifícios virados para o mar. O académico explicou que estas janelas não estão de acordo com os regulamentos exigidos tendo em conta a localização e velocidade do vento, salientando que as vidraças localizadas nos andares superiores estiveram sujeitas a uma maior força dos ventos: “Eu penso que a solução passa por registar a localização, a altura e a velocidade do vento, de forma a ter diferentes exigências para os edifícios, incluindo janelas e outros equipamentos”, sugere o também dirigente associativo.

Hong Kong tem um “Código de Conduta relativo aos Efeitos do Vento”, publicado em 2004, que apresenta orientações quanto à estrutura dos edifícios, com base nos tufões que no passado fustigaram a antiga colónia britânica.

Alfred Wong lembra que os regulamentos e as leis da RAEM referentes a esta matéria se mantiveram inalterados desde o fim da administração portuguesa. O académico sugere que Macau tenha como base as políticas adoptadas em Hong Kong para actualizar estas orientações, incluindo as referentes à instalação das janelas.

Alguns residentes que vivem em andares elevados queixaram-se de ter sentido os edifícios a “abanar” devido aos ventos fortes, mas Alfred Wong desvaloriza o pânico suscitado por uma tal impressão: “Isto é normal. Os edifícios altos têm uma estrutura flexível – são diferentes das estruturas em aço – e abanam com o vento para não quebrarem tão facilmente. É como o bambu”, explicou Wong.

Sobre os parques de estacionamento que sofreram inundações graves, o académico defende que o problema está relacionado “com a concepção da rede de esgotos subterrânea que não estava preparada para o rápido desenvolvimento, agora que um elevado número de residentes partilha uma mesma rede e o tamanho das condutas não é muito grande”: “Como pode a rede conter tanta água de repente, especialmente perante um tufão com estas dimensões?”, questiona o especialista. “O Governo instalou algumas bombas de drenagem de água, contudo, perante um tufão com estas dimensões, as bombas não tiveram capacidade para remover a água a tempo”, acrescentou.

“Nos parques de estacionamento é difícil utilizar uma bomba de água para melhorar a situação. Ajudaria se o Governo melhorasse o sistema de esgotos de forma a que a água fluísse mais rapidamente”, remata