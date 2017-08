Densidade nocturna do ‘film noir’ estreia-se, por fim, na Cinemateca

A programação de Setembro da Cinemateca Paixão encaixa, pela primeira vez, um ciclo votado ao ‘film noir”, com uma selecção de 10 filmes que toca títulos icónicos dos anos 40 e 50, mas também películas de produção mais recente. A mostra é uma iniciativa conjunta da Cinemateca com a Comuna de Han-Ian, para introduzir o público local num registo fílmico que congrega, ainda, uma legião de fiéis devotos.

Sílvia Gonçalves

O lado nocturno da cidade, a negritude dos cenários, a estética preto e branco, altamente contrastada, contaminada pelo expressionismo alemão. O mistério cravado no olhar de mulheres fatais e inatingíveis e a ambiguidade dos protagonistas que atravessam enredos perpassados de crime e interrogação. A densidade do ‘film noir’, ou filme negro – designação cunhada para definir um subgénero do filme policial, que conheceu o seu auge no cinema de Hollywood produzido nos anos 40 e 50 – instala-se na Cinemateca Paixão, entre 9 e 24 de Setembro, com o ciclo “Os Bons, os Maus e os Ambíguos – Uma Série de Film Noir”. A mostra apresenta 10 filmes, onde se incluem os clássicos mas também películas de produção mais recente, num espectro amplo de propostas, define a directora executiva da Cinemateca, que tem por propósito introduzir o público de Macau num género que já seduz os realizadores locais.

“Isto é uma colaboração com a Comuna de Han-Ian, e convidamos Anson Ng, ele é o curador deste evento. Andávamos a pensar no que podíamos fazer e este curador sugeriu termos em Macau um ciclo de ‘film noir’. Penso que é muito único e especial, pode introduzir muitos clássicos dos velhos tempos até hoje, para mostrar este género especial de cinema às pessoas de Macau”, descreveu Rita Wong ao PONTO FINAL. A directora executiva da Cinemateca Paixão sublinha que se tratar da “primeira vez que teremos um festival completo de ‘film noir’ para mostrar ao público de Macau”.

Wong justifica a amplitude do cartaz com o intuito de estender ao público local uma filmografia ainda largamente desconhecida: “Eu diria que é um género clássico e muito único que as pessoas precisam de conhecer. Por isso teremos 10 filmes de diferentes países, dos Estados Unidos, da Ásia, de Hong Kong. A partir disto, a audiência pode ter um espectro muito amplo, para conhecer este cinema. Penso que é um ciclo muito único e valioso para Macau”, defende.

E o que ditou a escolha deste conjunto de filmes? “Pela lista de filmes, pode ver que escolhemos diferentes fases, desde os tempos antigos, a preto e branco, até hoje. Também temos diferentes países – Estados Unidos, Reino Unido – onde estes são icónicos. E também escolhemos da Ásia: do Japão, da Coreia do Sul e de Hong Kong. Queremos mostrar diferentes eras e também diversidade, por isso chegamos a esta lista”. E considera a directora que existe uma produção significativa e até algum revivalismo do ‘film noir’ entre os realizadores asiáticos? “Acho que os realizadores asiáticos também se inspiram nos filmes dos tempos dourados, por isso, sim, acreditamos nisso”, assume.

Uma tendência a que não escapam alguns dos realizadores locais, conta ainda Rita Wong. “Sim, posso ver isso em algumas curtas e longas-metragens. Eles preferem o ‘film noir’ ou de crime porque é muito excitante, contém diferentes elementos, arte, música, o modo como é filmado. É sempre muito popular entre alguns realizadores. Em Macau penso que também é bom recorrer a diferentes géneros para produzir filmes”, complementa.

E Macau tem potencial para servir de cenário para um filme negro? “Depende da criatividade, penso que, se querem, devem tentar. Pelo que vejo, alguns dos filmes que são rodados têm este tipo de toque. Se quiserem, não há limitações, porque é uma criação que podem fazer na cidade”.

O ciclo tem início a 9 de Setembro, às 19 horas, com uma festa de abertura, a que se segue, às 19h30, a palestra intitulada “Há um género de filme… o filme negro”, na Sala de Projecção da Cinemateca, e que tem como orador convidado Ka Ming, crítico de cinema de Hong Kong. Nessa noite, às 21h30 arranca a projecção de filmes com o incontornável “A Sede do Mal”, de Orson Welles, que conta ainda com sessões a 17 e 22 de Setembro. Até 24 de Setembro, e igualmente em sessões múltiplas, serão ainda exibidos “O Terceiro Homem”, de Carol Reed, “O Samurai”, de Jean-Pierre Melville, “O Segredo”, de Ann Hui, “O Bando à Parte”, de Jean-Luc Godard, “Velho Rapaz”, de Park Chan-wook, “Relíquia Macabra”, de John Huston, “Chinatown”, de Roman Polanski, “Foragidos da Noite”, de Jules Dassin e “Marcado para Matar”, de Seijun Suzuki.