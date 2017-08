Creative Macau: Catorze anos com “balanço positivo”

A Creative Macau recebeu ontem a exposição colectiva “Whatever You Make, Make It Yours”, como forma de assinalar o seu 14º aniversário. O “balanço é positivo”, disse a curadora da mostra, Lúcia Lemos, ao PONTO FINAL, na cerimónia de inauguração de um evento que atraiu 24 membros da plataforma artística do território.

Fotografia: Rusty Fox;

Joana Figueira

Leva 14 anos de existência e o balanço, garante Lúcia Lemos, é “positivo”. A Creative Macau assinalou o seu 14º aniversário com a inauguração da exposição colectiva “Whatever You Make, Make It Yours”. A mostra reúne obras de design gráfico, fotografia, colagem, instalação, pintura, desenho e gravura, trabalhadas por membros da plataforma artística dirigida por Lemos. Este ano estreiam-se três artistas na mostra anual, ao mesmo tempo que continua a marcar presença no certame o elemento mais antigo da Creative Macau, o artista australiano Dennis Murrel. No total são apresentadas obras de 24 associados.

“Nós vamos tendo sempre maneiras de interessar o público e os membros. Criámos vários eventos para articular diferentes interesses. Tentamos sempre perceber em que é que nós podemos ajudar ou estimular em termos de eventos com os quais as pessoas tenham uma certa afinidade”, adiantou Lúcia Lemos, fundadora e coordenadora da Creative Macau, ao PONTO FINAL.

O tema da exposição foi escolhido com o objectivo de dar espaço ao pensamento e à obra de cada um dos artistas que participam na exposição. A idiossincrasia ganha destaque, para se desvendarem ideias e experiências que servem de montra da criatividade e diversidade dos artistas de Macau ou que se encontram radicados no território.

Rusty Fox é fotógrafo e apresenta na exposição duas fotografias de outros tantos projectos – “Form of Animals” e “The Faceless Lamb” – que iniciou no Reino Unido, onde viveu durante uma década. Não é a primeira vez que expõe numa mostra colectiva organizada pela Creative Macau, já que participou na que decorreu no ano passado.

Estudou fotografia documental em Newport e descobriu na fotografia analógica a preto e branco o meio certo para veicular as suas ideias: “Eu tento encontrar as formas sem a distracção das cores. Conseguimo-nos focar mais nas formas, no contraste, nos contornos apenas com o preto e o branco. E é nisso que eu me foco”, explicou o artista nascido em Macau.

No projecto “Form of Animals” – que arrancou em 2012 e continua em desenvolvimento – Rusty Fox fotografa modelos de animais. Em “The Facelees Lamb” – no qual trabalha há dois meses – explora os devaneios nocturnos no Reino Unido, documentando o consumo de álcool e de drogas.

Tal como Rusty Fox, o Reino Unido também faz parte do caminho de Carol Kwok. O teatro digital surgiu na sua vida em 2015, em Londres, e, desde então, explora a arte da robótica interactiva aliada aos cenários teatrais. A obra que apresenta na exposição colectiva ontem inaugurada – “Puffy” – é definida pela artista como uma “criatura antropomórfica inspirada nos trabalhos de J. J. Granville, um caricaturista francês do século XIX”: “Eu quis incorporar a ideia de aprendizagem com um bocadinho das minhas bases do teatro. No fundo, brincar com o espaço e com a interactividade. O ‘Puffy’ é como eu, tal como o que eu estou a fazer neste momento: a investigar, a pesquisar, a explorar uma nova área com a qual não estou familiarizada”, referiu.

Na exposição estão também presentes trabalhos de artistas como Gigi Lee, Lai Sio Kit, Season Lao, Aida Carreira, Armelle de L ou Francisco Ricarte. A mostra vai estar patente na Creative Macau até ao dia 23 de Setembro.