Conselho de Consumidores insta lojas e restaurantes a manterem os preços

Fotografia: Eduardo Martins;

O número de reclamações endereçadas por residentes ao Conselho de Consumidores disparou, após a passagem do tufão Hato ter feito disparar os preços de refeições e de bens essenciais em algumas lojas e restaurantes do território.

O organismo recebeu ainda queixas por parte de consumidores que apontam o dedo a empresas de construção civil e oficinas de reparação automóvel que estarão a tentar lucrar com a devastação gerada pela tempestade. O Conselho dos Consumidores instou os comerciantes visados pelas queixas a agirem de forma regrada e adoptarem mecanismos de auto-disciplina, numa altura em que a população tenta ainda garantir o regresso à normalidade. O organismo aconselha ainda os residentes a negociarem um preço com empresas de prestação de serviços antes de firmarem contratos de reparação.

De acordo com a informação ontem veiculada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Conselho de Consumidores reforçou os mecanismos de fiscalização e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais iniciou procedimentos de penalização contra dois restaurantes, acusados da prática de preços exponencialmente mais elevados no encalço da passagem do Hato por Macau.