Cautela e caldos de galinha. Governo aconselha população a ferver água canalizada

Fotografia: Eduardo Martins;

O Governo aconselhou ontem a população a ferver a água canalizada, que esteve interrompida vários dias devido à passagem do tufão Hato na quarta-feira, devido ao risco de contaminação em depósitos de prédios danificados.

“A água tem de ser bem fervida antes de ser consumida (…) A água canalizada é de qualidade, basta ferver antes de consumir”, garantiu o chefe do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Lam Cheong, durante uma conferência de imprensa.

Com a passagem do Hato na quarta-feira, o mais forte a atingir o território em mais de meio século, metade de Macau ficou sem água, em parte devido a danos na estação de tratamento da Ilha Verde. O abastecimento tem vindo a ser reposto, restando actualmente 25 edifícios com as torneiras a seco, que a directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong, explicou deverem-se a avarias nos edifícios.

Apesar da recomendação para se ferver água, Wong sublinhou que “a água canalizada é boa” e pode ser consumida, mas alertou para casos em que os tanques dos edifícios ou as tubagens não estejam em boas condições. Nestes casos, “é responsabilidade do edifício” e não da rede pública, frisou.

Os Serviços de Saúde esclareceram posteriormente que o risco está no momento em que a água passa por depósitos ou cisternas de grandes edifícios, já que nalguns casos foram corrompidos por detritos devido ao tufão. O Governo lembrou ainda que oito pontos de distribuição de água potável continuam a funcionar na cidade.

Com a maior parte do abastecimento de água e eletricidade reposto, o lixo emerge agora como a principal preocupação do Executivo:

“Há grandes entulhos de lixo pelas ruas. No dia 27 [domingo] recolhemos 1.785 toneladas, em 150 veículos, com 820 trabalhadores”, indicou o chefe de departamento dos Serviços de Ambiente e Licenciamento do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), Fong Vai Seng, acrescentando que entre a meia-noite e as 08:00 da manhã de ontem foram recolhidas outras 850 toneladas.

Ung Sao Hong, do conselho de administração do IACM, deu conta da recolha de 75 toneladas de carne estragada descartada, mas alertou para a existência de “lojas que estão a secar produtos e depois a vendê-los”.

Apesar do lixo acumulado, Lam Cheong disse que não foi registado qualquer caso de doenças transmissíveis, inclusive novos casos de febre de dengue. Nas zonas que sofreram mais inundações, entre a Barra e a Ilha Verde, as autoridades têm realizado acções diárias de pulverização para evitar a proliferação de mosquitos.

Questionado sobre as inundações na zona do Porto Interior, muito frequentes mas desta vez particularmente severas, o porta-voz do Governo, Victor Chan, lembrou terem já sido encomendados estudos sobre a matéria, que apontam para dois tipos de soluções: uma através da criação de “uma barreira”, e outro com a avaliação da corrente a nível regional, através de “um plano integral em Macau para tratar a água na fonte”.

Um plano preliminar deverá estar pronto “em meados do próximo ano”, assegurou.