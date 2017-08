Caso “Plataforma”: Associação de Imprensa repudia decisão da CAEAL

A direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) emitiu ontem um comunicado de imprensa em que “repudia” o ultimato feito pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) ao semanário Plataforma para que a publicação retirasse do seu portal electrónico uma entrevista, publicada a 18 de Agosto, a José Luis Pedruco Achiam, 12.º posicionado da Nova União para o Desenvolvimento, a lista encabeçada pela empresária Angela Leong.

Na missiva que a Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa enviou para o jornal Plataforma – e a que a AIPIM teve acesso – o organismo liderado por Tong Hio Fong invoca a Lei Eleitoral no aspecto relativo à proibição de propagando eleitoral e cita ainda as instrucções dada aos prestadores de serviços de Internet e recorde que quem não cumprir tais indicações incorre no crime de desobediência qualificada.

No comunicado que ontem enviou às redacções, a direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau critica a postura da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), considerando “incompreensível que um conteúdo jornalístico, neste caso uma entrevista, seja equiparado a propaganda”.

Em linha com um comunicado a 20 de Abril último, o organismo liderado por José Carlos Matias considera que “é fundamental que em todas as ocasiões e períodos, inclusive antes do período da campanha eleitoral, o exercício da liberdade de imprensa e o direito à informação sejam integralmente respeitados, incluindo a realização de entrevistas e cobertura noticiosa de acções envolvendo candidatos”, em consonância, de resto, com o que está definido e consagrado quer na Lei Básica, quer na Lei de Imprensa.