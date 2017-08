C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Os caçadores de inocentes

Eram uma espécie de Quarteto Fantástico da agiotagem. O grupo formado por três homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 31 anos e detido este fim-de-semana pela Polícia Judiciária, parecia ter poderes sobrenaturais na caça aos indivíduos mais ingénuos na selva dos apostadores dos casinos. Sempre que descobriam uma potencial vítima, atacavam com as suas tácticas de persuasão, emprestando avultadas somas e cobrando depois juros exorbitantes sobre as apostas ganhas. Desta vez, no entanto, ao caçarem uma mulher que era um autêntico mamute de inocência, embandeiraram em arco e acabaram por ser detidos.

Tudo começou na terça-feira passada, quando B., uma cidadã da China Continental inteiramente desprovida de malícia, chegou a Macau para viver as emoções do jogo. Entrou num casino e não demorou a ser vislumbrada pelo bando de malfeitores. Caiu que nem um patinho nas condições exigidas pelos quatro em troco de um empréstimo de 200 mil dólares de Hong Kong (206 mil patacas) para jogar. Sem surpresas, acabaria por perder tudo nas mesas de apostas.

Sem ter como saldar a dívida, acabaria como tantas outras vítimas neste tipo de esquema: sequestrada num quarto de hotel. Mas o seu ar simples e sua quietude de espírito inspirava tanta despreocupação nos raptores que eles decidiram que a podiam deixar ali sozinha, sem sequer montar guarda, e foram à sua vida para voltar mais tarde. E tinham razão – B. nem sequer pensou em fugir ou tentar fazer barulho para alertar os seguranças.

Mas acabaria por ser descoberta por uma funcionária das limpezas que vinha arrumar o quarto e a quem acabaria por contar a sua história. A funcionária alertou a equipa de segurança, que apresentaria denúncia na Polícia Judiciária. Quando os agentes da Judiciária iniciaram a investigação, descobriram que B. estava em situação ilegal em Macau. O facto de não ter aproveitado a chegada da mulher da limpeza para escapar atesta bem da sua ingenuidade.

Pouco depois, a PJ viria a capturar os quatro sequestradores. Encaminhados ao Ministério Público, foram julgados pelos crimes de usura para jogo e sequestro.

Vietnamentira

Empregada doméstica, S. esforça-se como pode para juntar algum dinheirinho para ajudar a sua filha nos estudos, no seu país de origem, o Vietname. Com muito esfoço, conseguiu economizar, ao longo de vários meses, 40 mil patacas. Precisava agora de descobrir a melhor forma de enviar o dinheiro.

Pediu ajuda a uma compatriota, funcionária numa empresa de construção civil. F. aceitou ajudar sem pedir nada em troca. Recebeu o dinheiro e disse que ia tratar da transferência. Mas o tempo passou e, no Vietname, a filha assegurava não ter recebido ainda o montante que a mãe dizia ter enviado.

S., de 49 anos, fez queixa então à Polícia Judiciária e a amiga acabaria por ser interceptada pelos Serviços de Migração da PSP. Na altura, a suspeita recusou ter praticado qualquer crime, jurando que já havia feito a remessa das 40 mil. Após investigação, porém, a PJ descobriu que a mulher apenas tinha enviado duas mil patacas, apoderando-se do restante.

F., de 43 anos, foi por isso detida e presente ao Ministério Público. Levada a julgamento, tem de responder pelo crime de burla.

Transferência de violência

Aos 23 anos, J. ganha a vida como comerciante, na China Continental. Mas é nas mesas dos casinos de Macau que encontra mais prazer em ganhar dinheiro. E até é um apostador com relativo sucesso. Da última vez que esteve em Macau, por exemplo, ganhou o equivalente a 140 mil patacas a jogar.

O problema apareceu na hora de transferir esse dinheiro para o outro lado da fronteira. Pediu ajuda a um amigo, que lhe arranjou o contacto de R. um indivíduo que tratava desse tipo de problema e com quem combinou encontrar-se na entrada principal do Parisian. Ao chegar, o indivíduo convidou-o a acompanhá-lo a um quarto de hotel, para tratar da transacção em ambiente discreto.

Aceitou, mas no caminho foi surpreendido pela chegada, por trás, de um outro sujeito, que o estrangulou. R. mostrou-lhe então um objecto, que presumiu tratar-se de uma arma, recomendando que não oferecesse resistência. Assustado, entregou o dinheiro aos bandidos e viu-os desaparecer.

Apresentou então queixa à Polícia Judiciária, que está à procura dos suspeitos deste crime de roubo: dois homens chineses, com idades em torno dos 30 anos e que falam mandarim.

Ignorância apimentada

O pequeno objecto cilíndrico não escapou à máquina de Raio-X da zona de segurança pré-embarque do Aeroporto de Macau. Mas M., uma cidadã de Macau de 30 anos, não imaginava que o contratempo a fosse impedir de apanhar o voo para Taiwan, no sábado, muito menos que pudesse levá-la para trás das grades.

Eram 17h e o funcionário de segurança do aeroporto pediu para que abrisse a mala para ver de perto o objecto. Tratava-se de um spray de gás pimenta. Aos agentes da Polícia de Segurança Pública, chamados a intervir, admitiu ter adquirido o produto por apenas 15 yuans (18 patacas) num site da China Continental. Mas explicou que apenas tinha o artefacto na mala porque pretendia usá-lo para defesa pessoal e jurou ignorar tratar-se de uma arma proibida.

Foi detida com base no artigo 262.º do Código Penal, que restringe a posse de armas proibidas e substâncias explosivas, e define penas que podem ir de dois a oito anos de prisão.