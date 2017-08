Associação da Sinergia de Macau quer que comissão independente avalie impacto do tufão Hato

Fotografia: Eduardo Martins;

A Associação da Sinergia de Macau instou esta segunda-feira o Governo a avançar para a criação de uma comissão independente responsável por investigar de forma transparente os danos e prejuízos provocados pela passagem do tufão Hato pelo território, na quarta-feira passada. O organismo deve ser credível, contar com representantes de vários quadrantes da sociedade civil e estar sobre a supervisão directa da população. A Sinergia de Macau entregou ontem uma petição com 11,593 assinaturas na sede do Governo. A missiva fez-se acompanhar por uma crítica: o Executivo falhou na forma como geriu a resposta à devastação causada pela tempestade.

Ao início da manhã de ontem o Governo anunciou a criação da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, mas a medida não tardou a ser contestada. Ao início da tarde, a Associação da Sinergia de Macau convocou a imprensa a dar conta da entrega de uma petição, na sede do Governo, em que solicita ao Executivo a criação de um mecanismo independente, responsável por avaliar e investigar a razão por detrás da devastação massiva causada pela passagem, na quarta-feira passada, do tufão Hato.

“Se uma comissão é constituída apenas por funcionários públicos e por elementos do Governo, será que os resultados da investigação que vai coordenar podem ser considerados satisfatórios? É por sso que sugerimos que o Executivo avance para a criação de uma Comissão independente e credível, que esteja completamente aberta à população e trabalhe sob a supervisão de um mecanismo regular, de modo a que a população fique com a sensação que são cada vez mais os organismos criados e que o trabalho que operam é cada vez menos significativo”, defendeu Lam U Tou, presidente da Associação da Sinergia de Macau. O dirigente é também o cabeça de lista da “Poder da Sinergia”, uma das candidaturas ao escrutínio de 17 de Setembro próximo pelo expediente do sufrágio directo.

“Esta comissão independente deve estar munida de um representante responsável pela gestão atempada da comunicação com o público, de forma a que a população do território possa ser informada regularmente sobre o progresso na implementação das sugestões endereçadas pela população local”, complementou Lam, em declarações prestadas à imprensa frente à sede do Governo.

O organismo proposto pela Sinergia de Macau deve ter capacidade e autonomia para investigar a fundo quatro aspectos relacionados com a passagem do Hato pelo território. Independente, a Comissão deve ser capaz de investigar as razões que consubstanciam o número de mortos, de feridos e o volume de prejuízos provocados pelo Hato, bem como sugerir melhorias e soluções. O organismo deverá ainda dispor de margem de manobra de informar atempadamente a população, com o propósito de melhorar a capacidade de contingência da população do território, bem como exponenciar a capacidade de prevenção da sociedade civil.

Caso o repto da Associação Sinergia de Macau seja aceite, a Comissão independente proposta pelo grupo terá ainda por funções avaliar e contribuir para a melhoria da capacidade de antecipação dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, bem como para a melhoria dos mecanismos de coordenação da Protecção Civil. O organismo seria ainda responsável, no entender da Associação Sinergia de Macau, pela supervisão dos sistemas de escoamento de águas pluviais nas zonas baixas da cidade.

Com o propósito de consubstanciar as sugestões que endereçou ao Governo, a Sinergia de Macau entregou ao Executivo um total de 11,593 assinaturas, recolhidas ao longo dos últimos dias através da Internet. Candidato a um lugar no hemiciclo, Lam U Tou não poupou críticas ao Governo, dizendo que a capacidade de coordenação da população foi mais relevante que os esforços desenvolvidos pelo Executivo na limpeza e recuperação da cidade, no âmbito de um cenário em que o Executivo demonstrou insuficiente capacidade de resposta a uma calamidade de grandes dimensões, considera o dirigente.

E.G