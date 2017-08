AL: Cinquenta plenários no período de um ano

A Assembleia Legislativa reuniu-se ao longo do último ano em plenário por meia centena de ocasiões, adiantou ontem a Rádio Macau tendo por base o relatório de actividades do hemiciclo relativo à quarta sessão da V Legislativa. Entre outros detalhes, o documento revela que a taxa média de assiduidade dos 33 parlamentares com assento na AL foi de 94,73 por cento. Vitor Cheung Lap Kwan foi quem mais faltou aos plenários, marcando presença em 37 reuniões. Melinda Chan foi das mais assíduas, marcando presença em 42 plenários. Cheung Lap Kwan foi também um dos quatro deputados que ao longo do último ano não fizeram qualquer intervenção no período antes da ordem do dia: os outros três foram Leonel Alves, Chan Chak Mo e Vong Hing Fai.

