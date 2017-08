Serviços de Turismo apelaram à suspensão das viagens de grupos durante cinco dias

Os Serviços de Turismo de Macau solicitaram há dias a suspensão das viagens turísticas à cidade até quarta-feira, um apelo feito dois dias depois da passagem do tufão que provocou cortes de electricidade e água ainda não totalmente repostos.

“A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) convocou uma reunião de urgência com representantes de associações de agências de viagem, tendo solicitado às agências de viagem que, a partir de hoje e até ao próximo dia 30 de Agosto, suspendam a vinda de grupos turísticos a Macau, na perspectiva de reduzir a recepção de excursionistas de modo a reservar recursos para os trabalhos pós-catástrofe”, segundo um comunicado.

“Na próxima semana será avaliada a situação e realizados novos preparativos em sintonia”, acrescentou.

Os Serviços de Turismo justificam ainda o apelo com o facto de a situação de abastecimento de água e electricidade em Macau não estar ainda normalizada em alguns hotéis e pensões, e de os estabelecimentos de restauração enfrentarem problemas de escassez.

“Por outro lado, algumas artérias da cidade foram encerradas depois do tufão, e houve danos em infraestruturas, obrigando os trabalhadores da linha da frente e voluntários a lidar com um grande volume de trabalho (…) Por este motivo, apela-se também aos visitantes com pretensão de viajar para Macau nos próximos dias para analisarem e reavaliarem os seus planos”, indicou a mesma entidade em comunicado.