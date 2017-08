Seguradora indemniza família de vítima mortal em 5,5 milhões de patacas

A “China Taiping Insurance Holdings Company”, de Macau, vai indemnizar a família de uma das vítimas mortais do tufão “Hato” em 5,5 milhões de patacas. De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, o indivíduo era cliente da seguradora, a qual termina assim o processo do primeiro pedido de indemnização associado às consequências do ciclone.

A seguradora já deu início ao plano de contingência para situações de emergência em grande escala e formou um grupo de trabalho para tratar as questões relacionadas com os acidentes resultantes da catástrofe natural.