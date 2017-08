“Portuguese street” atingida pela enxurrada

Apanhado na tempestade que, na passada quarta-feira, destruiu casas e lojas na Rua dos Ervanários, esteve o Food Truck Company, estabelecimento gerido por Pedro Esteves que, há menos de seis meses, abriu as portas a um negócio de venda de pregos, bifanas e hambúrgueres. Ao PONTO FINAL, o cozinheiro estima que o prejuízo seja de cerca de 250 mil patacas, diz depender de um apoio do Governo para se reerguer, mas garante que vai reabrir o espaço ao público dentro de duas semanas.

“O projecto todo da Portuguese Street, que eu tentei criar com tanto esforço, foi por água abaixo, e lodo e lixo”, contou Pedro Esteves, já depois da passagem impiedosa do tufão Hato. O cozinheiro, que diz ter estado a limpar “sem água, somente com a torneira das bocas de incêndio e sem luz”, descreve um prejuízo que não sabe como poderá contornar. “Comecei há seis meses, perdi mais de 250 mil patacas, no mínimo, e não sei como vou começar sem dinheiro para comprar ou tentar recuperar máquinas. E só de limpeza irá custar umas dezenas de milhares de patacas”, prevê.

O cozinheiro aguarda por um apoio do Executivo, sem o qual diz ser impossível reerguer o negócio. “Sinceramente, preciso de ajuda do Governo, se não, vou para o meio do cruzamento do BNU com o Bank of China fazer barulho, para junto daquele senhor chinês que lá está aos berros”. Um apelo que se estende, diz, a quem como ele também se instalou na Rua dos Ervanários. “Não sou só eu, infelizmente, os meus vizinhos também, tivemos 1,80 metros de água e tragédia. Precisamos de ajuda do Governo, porque muitos ali são velhinhos, que não precisam muito porque aquilo que fazem é um hobby porque são donos das lojas. Agora, nós, jovens, que investimos dinheiro que não se tem em abundância e que queremos fazer uma ‘Portuguese Street’ com comida e animação, numa área perto das Ruínas de São Paulo e da San Malo, perder tudo é triste e nem sei o que dizer”. S.G.