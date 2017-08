Pelo menos um morto em Hong Kong à passagem do Pakhar

Pelo menos uma pessoa morreu ontem em Hong Kong à passagem do tufão Pakhar, que também causou o caos no aeroporto da cidade, antes de tocar terra no sul da China.

Um condutor de uma carrinha morreu depois de o veículo em que seguia se ter despistado numa autoestrada em Yuen Long, durante a passagem do tufão Pakhar por Hong Kong, por volta das 07:00 horas, segundo a Rádio e Televisão de Hong Kong (RTHK).

A polícia disse que o homem perdeu o controlo do veículo e morreu na sequência de uma lesão no pescoço. Dois passageiros ficaram feridos e foram transportados para o hospital de Tuen Mun.

As três vítimas eram colegas de trabalho e familiares, e tinham acabado de deixar o serviço.

Segundo informações preliminares, Hong Kong terá sido a cidade mais afectada pelo Pakhar.

Pelo menos 300 voos foram cancelados em Hong Kong devido à passagem do Pakhar, informou a autoridade aeroportuária da antiga colónia britânica.

Cinquenta aviões estavam ontem à tarde retidos nas pistas do aeroporto.

O tufão – o 14.º desta temporada – tocou terra na cidade de Taishan, na província de Guangdong, pelas 09:00 com ventos de até 110 quilómetros por hora e chuvas intensas, depois de ter passado por Macau e Hong Kong.

O Serviço Meteorológico Nacional da China emitiu um alerta amarelo e advertiu sobre chuvas muito intensas em várias províncias do sul do país.