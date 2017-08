Mil militares do Exército chinês participam nos trabalhos de resposta

Dois soldados sentiram-se mal, devido ao calor e ao cheiro nauseabundo que foram encontrar nas ruas de Macau.

Um milhar de militares da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês começaram sexta-feira a participar nos trabalhos de resposta à catástrofe causada pela passagem do tufão Hato.

A medida é inédita desde a transferência de administração de Macau em 1999 para a China.

Ao abrigo da Lei do Estacionamento de Tropas na RAEM, o Governo “pode, quando necessário, pedir ao Governo Popular Central o auxílio da Guarnição em Macau, para manter a ordem pública ou acorrer a calamidades”.

“A partir de hoje (sexta-feira), a Guarnição em Macau, em conjugação de esforços com o Governo e a população, prestará apoio nos diversos trabalhos construtivos e de socorro”, informou o gabinete do porta-voz do Executivo em comunicado.

Pouco depois do início do auxílio dos militares, pelo menos dois soldados do Exército de Libertação do Povo Chinês sentiram-se mal quando limpavam os destroços e lixo amontoados nas ruas desde a passagem do Hato.

Imagens em vídeo captadas pela Rádio e Televisão de Hong Kong (RTHK) mostraram um militar que alegadamente se sentiu mal com o calor, deitado no chão de uma rua perto do largo do Senado enquanto outro soldado tentava assisti-lo.

Um residente de Macau disse que um dos soldados tinha cãibras e dores musculares. Os dois soldados foram retirados do local de maca, segundo a RTHK.

Uma porta-voz dos Serviços de Saúde disse à agência Lusa que nenhum dos militares deu entrada no hospital público para assistência, indicando que os trabalhos de limpeza dos detritos pelos militares estavam a ser acompanhados por pessoal médico do exército.

Além do calor, os militares enfrentavam também o mau cheiro do lixo acumulado desde a passagem do Hato. Segundo a Rádio Macau, os militares estavam também equipados com material de desinfestação, como forma de prevenir a propagação de doenças.