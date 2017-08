Governo “não merece o bom povo de Macau”, diz Éric Sautedé

As críticas ao Governo pela actuação dos últimos dias são generalizadas. Éric Sautedé acusa-o de se vergar perante os interesses económicos. Já Larry So critica a inexistência de um plano claro de gestão de crises, que tornou evidente a falta de coordenação e comunicação entre diferentes serviços públicos e obrigou a um pedido de ajuda externa. Joe Chan, por seu lado, insurge-se contra o prematuro “regresso à normalidade” que diz ter prejudicado as operações de salvamento.

Cinco dias passaram desde que o pior tufão do último meio século fustigou Macau. 48 horas depois de o Hato ter seguido o seu caminho até Zhuhai, as ruas do território estavam ainda repletas de montanhas de lixo acumulado. A limpá-lo estiveram centenas de voluntários organizados nos vários grupos que foram surgindo, juntamente com um milhar de soldados da guarnição do Exército de Libertação Popular da República Popular da China estacionado na RAEM desde a transferência de soberania. Rapidamente, vozes de todos os quadrantes e facções se insurgiram contra o Governo, criticando a falta de prevenção e a resposta precária de ajuda à população.

Questionado sobre o que falhou, Éric Sautedé é peremptório a responder. “O içar apropriado dos sinais (foram levantados demasiado tarde e muito mais tarde do que em Zhuhai e Hong Kong); há uma forte suspeita que eles [Governo] se curvaram perante interesses económicos (esperaram pelo início do novo turno nos casinos); houve a falta de uma avaliação clara do impacto real e claramente uma falta de coordenação [e] não existem padrões apropriados para a construção, isto tornou-se claro com as janelas”, criticou o académico.

“A minha opinião é de que o Governo teve uma acção inapropriada e tardia e que, no fundo, não merece o bom povo de Macau. No fim, o Governo é o produto de um sistema no qual interesses económicos prevalecem, a responsabilidade está ausente e a lealdade é recompensada em detrimento da competência”, rematou Éric Sautedé.

Por seu turno, Larry So apontou a inexistência de um “plano claro de gestão de crises” que trouxe à tona uma “falta de coordenação” e uma “quebra das comunicações”. Sobre o mecanismo de alerta à população, o politólogo diz que este necessita de uma “revisão profunda” e que Macau “devia aprender com Hong Kong para criar este sistema de avisos”.

“Devido à dimensão do problema tivemos que pedir ajuda ao Exército de Libertação Popular. Apesar de termos força de trabalho e iniciativa não temos um Governo que nos coordene e que lide com este este problema. Por isso, tivemos que pedir ajuda externa, porque a dimensão do problema vai muito mais além da capacidade do Governo em lidar com crises e em lidar com desastres naturais”, disse So.

A INÉRCIA DO GOVERNO DURANTE AS “HORAS DOURADAS”

Cem mil garrafas de plástico, que o Governo já não tem capacidade de reciclar, foram acumuladas em apenas 48 horas após a passagem do tufão Hato. Quem o diz é o ambientalista Joe Chan que criticou a falta de um plano imediato de emergência por parte do Executivo. “A DSPA [Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental] devia reduzir a carga no incinerador que já excedeu a sua capacidade e agora temos que deitar todo o lixo nos aterros. Isto é muito irresponsável e a DSPA devia informar a população de que alguns recursos como, por exemplo, garrafas de água, não se deterioram e podem ser armazenados nas casas até a fábrica de reciclagem voltar a estar operacional”, apontou o presidente da Macau Green Student Union.

O dirigente associativo criticou a inércia do Governo nas designadas “horas douradas” – as 48 horas após a passagem do tufão – durante as quais “devia ser accionado o aviso de emergência e restringido o tráfego nas estradas, permitindo apenas a circulação de veículos de emergência”, apontou Chan. “Durante este período o Governo não restringiu o tráfego nas estradas e as pessoas voltaram ao trabalho pelo que houve bastante congestionamento que bloqueou o processo de salvamento”, criticou.

Questionado sobre o impacto ambiental do tufão Hato no território, Chan indicou que ainda não tem dados suficientes para fazer uma análise. “Nas últimas 48 horas estivemos a ajudar as pessoas, a evacuar todo o lixo, por isso não tivemos tempo para estimar o impacto na natureza porque não temos ideia de quanto lixo foi produzido, quantas árvores ficaram danificadas e qual a qualidade da água”.

“Sobre a resposta do Governo posso apenas dizer que esteve muito, muito aquém das nossas expectativas, foi muito lento e ineficaz”, rematou Joe Chan.