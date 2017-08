Galaxy Macau defende que críticas ao recrutamento de voluntários tem por base um “mal-entendido”

Têm chovido críticas por parte dos residentes de Macau em relação à forma como a Galaxy Macau encara o trabalho voluntário que tem sido desempenhado após a passagem do tufão “Hato”. Lêem-se, na página de facebook do resort, acusações de que teria sido pedido aos funcionários do grupo que organizassem uma equipa voluntária para limpar a piscina do empreendimento, a fim de que pudesse reabrir o mais cedo possível.

“Nós perguntámos se alguns membros da nossa equipa podiam ajudar a limpar o espaço por motivos de segurança. Mas foi mal interpretado”, explicou Buddy Lam, vice-presidente dos Assuntos Comunitários do Galaxy Macau, ao PONTO FINAL.

De acordo com aquele responsável, os funcionários convocados para fazerem a limpeza “estavam no horário de trabalho”. “Pedimos aos outros departamentos para que, quando tivessem recursos e se estes estivessem disponíveis, fossem ajudar”, apontou.

Buddy Lam referiu que “a questão é que queríamos limpar o nosso deck por motivos de segurança, depois do tufão e também para nos prepararmos para o que estava a chegar”.

Ao final da noite de ontem, na página de facebook da Galaxy Macau tinham já sido deixados mais de 6 mil comentários negativos, acompanhados de avaliações de uma estrela (numa escala de um a cinco).