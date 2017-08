Discrepância no içar de sinais justificada em Hong Kong e Macau

Macau e Hong Kong estiveram com uma diferença de dois sinais de tempestade tropical na manhã de quarta-feira, respectivamente, com os alertas 3 e 8 e, posteriormente, 8 e 10. O antigo responsável do Observatório de Hong Kong defendeu as decisões dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, depois destas terem já sido também justificadas pelos seus dirigentes.

Cinco horas e vinte minutos da manhã de quarta-feira. Em Hong Kong, o Observatório emite o sinal nº 8 de tempestade tropical. 20 minutos antes, às 5 em ponto, o tufão Hato encontrava-se centrado a 180 quilómetros de Hong Kong e movia-se a 25 km por hora. O comunicado do Observatório avançava com uma previsão da rota seguida pelo Hato: “É de esperar que entre em terra cerca de 100 quilómetros a oeste de Hong Kong”.

Ou seja, a apenas 3o quilómetros para oeste de Macau.

Oito horas e dez minutos da manhã. O Observatório de Hong Kong emite sinal número 9 de tufão. O Hato estava então 100 km a sul-sudeste da RAEHK. O comunicado que referia a emissão do sinal 9 era acompanhado pela informação de que “o Tufão Hato intensificou-se tornando-se num Tufão Severo”.

Aquilo que se costuma também designar por Super-Tufão.

Em Macau, à mesma hora, continuava apenas içado o sinal número 3. A vida corria normalmente, sem grandes alarmes, a esmagadora maioria da população ignorando que tinha um monstro da Natureza por perto, e a caminhar na sua direcção de forma quase certeira.

Nove da manhã. Em Hong Kong, o Observatório emite o sinal número 10 de tufão. O Hato está então 80 km a sul de Hong Kong. É só nessa altura que em Macau deixa de estar içado o sinal 3, que é substituído pelo 8. Macau tinha o Super-Tufão à distância de 110 km.

Dito de outro modo, Macau esteve por duas vezes com uma diferença de dois sinais para Hong Kong. A primeira, ao longo de quase uma hora, quando na RAEHK estava já em vigor o sinal 9, e por cá permanecia içado o 3; e a segunda, sensivelmente durante o mesmo tempo, quando Macau tinha finalmente o sinal 8 no alto do mastro, e Hong Kong vivia já sob a vigência do sinal 10. Sempre com o Hato a seguir uma rota que o faria passar muito próximo de Macau – mais ainda do que de Hong Kong.

Ainda assim, Lam Chiu-ying, antigo director do Observatório de Hong Kong, saiu ontem em defesa das autoridades de Macau ao classificar como “injustas” as acusações de que estas não reagiram atempadamente. “É razoável que Hong Kong tenha içado o sinal número 8 mais cedo que Macau porque a tempestade atingiu Hong Kong primeiro”, disse Lam em declarações à Rádio e Televisão Públicas de Hong Kong.

Um pouco a corroborar esta tese, o sinal 9 foi içado nas duas regiões administrativas especiais quando o Hato se encontrava sensivelmente à mesma distância de ambas – 100 quilómetros – ainda que com uma diferença de mais de duas horas e meia, e tendo em Hong Kong sido antecedido por um bem mais longo período de permanência do sinal 8. Mas a diferença é bem mais acentuado quando se compara a distância do tufão no momento em que foi içado o sinal 8 nas duas regiões: 180 quilómetros de Hong Kong e 110 quilómetros de Macau, novamente, com uma diferença de quase quatro horas.

O sinal 10 foi içado em Macau às 11h15 e foi pelo meio-dia que se registaram as rajadas de vento mais fortes, as quais excederam os 200 quilómetros por hora; o Hato encontrava-se então a 50 quilómetros do território. Seria a velocidade destas rajadas de vento que levou o Hato a ser considerado o mais forte tufão dos últimos 50 anos, desde que há registos.

Na conferência de imprensa de balanço das operações de limpeza e salvamento que decorreu na passada sexta-feira, a actual responsável pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos disse ser necessário melhorar a prevenção e a comunicação nos alertas à população, sem alterar, contudo, o funcionamento do departamento. “Vamos rever o mecanismo e melhorar os nossos trabalhos de previsões”, disse Florence Leong. Em resposta às críticas por os SMG terem apenas içado o sinal 8 às 9h, a mesma responsável afirmou que antes dessa hora a tempestade ainda não tinha atingido a velocidade necessária.

Antes, no dia em que o Hato atingiu Macau, já o então director dos SMG tinha justificado as suas decisões ao dizer que “o tufão mudou de repente a sua trajectória” e que “de um momento para o outro, num curto espaço de tempo tornou-se muito mais forte do que se previa de manhã cedo”. “As previsões meteorológicas nem sempre conseguem dar resposta a estas mudanças tão repentinas dos ciclones ou dos tufões”, sublinhou Fong Soi Kun, que garantiu ainda terem sido “seguidos todos os procedimentos e orientações”.

A demissão de Fong Soi Kun foi anunciada na quinta-feira pelo Chefe do Executivo, que levantou ainda a possibilidade de instaurar um processo disciplinar ao director demissionário, depois de consultado o secretário para os Transportes e Obras Públicas, que tutela a Meteorologia. “A demissão é um pedido pessoal e o processo disciplinar é outro assunto, por isso é que é após o regresso do senhor secretário Raimundo do Rosário que vamos continuar a fazer o acompanhamento do caso, porque são dois casos diferentes”, disse Chui Sai On.